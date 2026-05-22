İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarının 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edileceğini duyurdu. Sonuçlar, MEB Personel Genel Müdürlüğü ve MEBBİS sistemi üzerinden erişime açılacak.

Öğretmenler sonuçlarını MEB Personel Genel Müdürlüğü ve MEBBİS adreslerinden görüntüleyebilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Yer değiştirme işlemleri bilgisayar ortamında elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Değerlendirmelerde öğretmenlerin tercih sıralaması, hizmet puanı ve kadro durumları dikkate alınacak. Bakanlık tarafından ilan edilen boş kontenjanlar doğrultusunda atamalar tamamlanacak.

İLİŞİK KESME SÜRECİ HAZİRAN SONUNDA BAŞLIYOR

Ataması farklı bir ile yapılan kadrolu öğretmenlerin görevden ayrılış işlemleri için de takvim netleşti. MEB kılavuzunda yer alan bilgilere göre, tayini gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlatılabilecek.

