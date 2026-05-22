Öğretmen il dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor: İşte ilişik kesme tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı öğretmenler arası isteğe bağlı il dışı yer değiştirme sürecinde başvurular tamamlandı. 14 Mayıs’ta başlayan başvuru dönemi 20 Mayıs saat 16.00 itibarıyla sona ererken, gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Atama sonuçları 22 Mayıs 2026’da MEB’in resmi personel sayfasında erişime açılacak.
İller arası tayin başvurularını tamamlayan öğretmenler için süreçte yeni aşamaya geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 il dışı atama takvimi kapsamında değerlendirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ilişik kesme işlemleri ise haziran sonunda başlayacak.
ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuru süreci sona erdi. 2026 yılı atama takvimine göre 14 Mayıs'ta başlayan başvurular, 20 Mayıs günü saat 16.00'da tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren öğretmenler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
ATAMALAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILACAK?
MEB tarafından gerçekleştirilecek il dışı atamalarda öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanları belirleyici olacak. Adaylar en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabildi. Yer değiştirme işlemleri açıklanan kontenjanlar doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Atama sürecinde öncelik hizmet puanı yüksek olan öğretmenlere verilecek. Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olan aday avantaj sağlayacak.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarının 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edileceğini duyurdu. Sonuçlar, MEB Personel Genel Müdürlüğü ve MEBBİS sistemi üzerinden erişime açılacak.
Öğretmenler sonuçlarını MEB Personel Genel Müdürlüğü ve MEBBİS adreslerinden görüntüleyebilecek.
ELEKTRONİK ORTAMDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Yer değiştirme işlemleri bilgisayar ortamında elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Değerlendirmelerde öğretmenlerin tercih sıralaması, hizmet puanı ve kadro durumları dikkate alınacak. Bakanlık tarafından ilan edilen boş kontenjanlar doğrultusunda atamalar tamamlanacak.
İLİŞİK KESME SÜRECİ HAZİRAN SONUNDA BAŞLIYOR
Ataması farklı bir ile yapılan kadrolu öğretmenlerin görevden ayrılış işlemleri için de takvim netleşti. MEB kılavuzunda yer alan bilgilere göre, tayini gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlatılabilecek.