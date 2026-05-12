Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet teşkilatı bünyesinde 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.
BAKAN GÜRLEK DUYURDU
Bakan Gürlek, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği personel alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek şu ifadeleri kaydetti:
Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Gürlek, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarda 5 bin 259 zabıt kâtibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, bin 300 destek personeli, bin 41 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacının yer aldığını ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacağını kaydetti.
Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 2026 yılı içerisinde tamamlanacak. Başvuru tarihleri ve şartlar belli olduğu takdirde haberimizde yer alacaktır.
