Alımlar arasında 5 bin 259 zabıt kâtibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru ile bin 300 destek personeli bulunuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacağını kaydetti.

Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Alımlara psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı, mübaşir ve icra kâtibi gibi kadrolar da dahil edildi.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz." dedi. Buna göre Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 2026 yılı içerisinde tamamlanacak. Başvuru tarihleri ve şartlar belli olduğu takdirde haberimizde yer alacaktır.

