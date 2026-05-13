GSB İŞKUR kura sonuçları: 157 temizlikçi alımı isim listesi ne zaman belli olacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilecek 157 temizlik görevlisi için kura sonuçları bugün netleşiyor. YouTube üzerinden canlı yayınlanacak noter çekilişinin ardından asıl ve yedek aday listesi ilan edilecek. Peki İŞKUR nihai liste üzerinden yapılacak çekilişin ardından asıl ve yedek isimler nasıl öğrenilir? GSB personel alımı kura detayları ve canlı izle linki haberimizde.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı sürekli işçi alımı kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi için detaylar netleşti. Bakanlık taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak alımda toplam 157 kişilik kadro için noter huzurunda kura çekilecek.
157 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre alımlar, temizlik görevlisi kadrosu için gerçekleştirilecek. Kontenjanların 45'i engelli adaylara ayrılırken, 112 kişilik kadro ise eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar için açıldı.
Başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar kura çekimine katılmaya hak kazandı.
KURA ÇEKİMİ ANKARA'DA YAPILACAK
GSB sürekli işçi alımı kura çekimi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu 3 No'lu Toplantı Salonu'nda yapılacak.
Kura işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilecek. Dileyen adaylar da salon kapasitesi doğrultusunda kura çekimini yerinden takip edebilecek.
KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK
Bakanlık, kura çekiminin şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla sürecin canlı yayınlanacağını duyurdu. Çekiliş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı (https://www.youtube.com/@gencliksporbak) üzerinden izlenebilecek.
Canlı yayın başladığında haberimize eklenecektir.
ASIL VE YEDEK ADAYLAR BELİRLENECEK
İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilen nihai aday listesi üzerinden yapılacak kura sonucunda, açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve dört katı kadar yedek aday belirlenecek.
Belirlenen adaylar, ilerleyen süreçte başvurdukları meslek koluna ilişkin gerekli şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine şahsen teslim edecek.
EVRAK TESLİM TARİHLERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Kura sonucunda asıl listede yer alan adayların belge teslim sürecine ilişkin takvim, Bakanlık tarafından daha sonra duyurulacak. Adayların resmi açıklamaları yakından takip etmeleri gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 157 sürekli işçi alımına ilişkin süreçte sözlü sınav ve yerleştirme detayları da netleşti. Temizlik görevlisi kadroları için gerçekleştirilecek alımlarda adaylar, sözlü sınav performansına göre değerlendirilecek.
SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ŞARTI ARANACAK
Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre sözlü sınavda adayların mesleki bilgi ve becerileri ölçülecek. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.
Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların en az 70 puan alması gerekecek. Sorular ise kura yöntemiyle belirlenecek.
Adayların puanı, sınav kurulu üyelerinin verdiği notların ortalaması alınarak hesaplanacak.
BAŞARI SIRALAMASI PUANA GÖRE OLUŞTURULACAK
Yerleştirme işlemleri sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak. En yüksek puanı alan adaylardan başlanarak kontenjan kadar asıl ve yedek liste hazırlanacak.
Sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağı için duyuruların düzenli takip edilmesi gerekiyor.
GÖREVE BAŞLAMAYANLARIN YERİNE YEDEK ADAY ÇAĞRILACAK
Atanmaya hak kazanan adaylar, istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim ederek görevlerine başlayacak.
Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen ya da göreve başlamayan adayların yerine ise yedek listede bulunan adaylar çağrılabilecek.