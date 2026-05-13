GSB İŞKUR kura sonuçları: 157 temizlikçi alımı isim listesi ne zaman belli olacak?

Engelli ve eski hükümlü adaylar için ayrılan kontenjanlar belli oldu.

ASIL VE YEDEK ADAYLAR BELİRLENECEK

İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilen nihai aday listesi üzerinden yapılacak kura sonucunda, açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve dört katı kadar yedek aday belirlenecek.

Belirlenen adaylar, ilerleyen süreçte başvurdukları meslek koluna ilişkin gerekli şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine şahsen teslim edecek.

EVRAK TESLİM TARİHLERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Kura sonucunda asıl listede yer alan adayların belge teslim sürecine ilişkin takvim, Bakanlık tarafından daha sonra duyurulacak. Adayların resmi açıklamaları yakından takip etmeleri gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 157 sürekli işçi alımına ilişkin süreçte sözlü sınav ve yerleştirme detayları da netleşti. Temizlik görevlisi kadroları için gerçekleştirilecek alımlarda adaylar, sözlü sınav performansına göre değerlendirilecek.