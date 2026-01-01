Bakanlıktan yeni ilan: 30 milli emlak denetmen yardımcısı alımı yapılacak! Şartlar neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. KPSS P48 puan türünden en az 70 alan adayların başvurabileceği sınav için süreç 11 Mayıs 2026'da başlıyor. Peki Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı başvuru şartları neler, sınav ne zaman? İşte Kariyer Kapısı başvuru ekranı ve tüm detaylar.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 30 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı alımı yapacak.
  • Başvurular 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınacak.
  • Adaylardan en az dört yıllık lisans mezunu olma, KPSS P48'den en az 70 puan alma ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.
  • Yazılı sınav 27 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak ve 80 çoktan seçmeli sorudan oluşacak.
  • Yazılı sınavda başarılı olmak için her konu grubundan en az 50, genel ortalamadan en az 70 puan alınması gerekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 30 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavıyla gerçekleştirilecek.

Başvurular 11 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar işlemlerini yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı için 30 kişilik kadro açıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

İlana göre adaylarda şu şartlar aranacak:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşımak
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilgili fakültelerden mezun olmak
  • KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almak
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

Başvuru yapabilecek bölümler arasında hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü yer aldı.

YAZILI SINAVA 300 ADAY ÇAĞRILABİLECEK

Bakanlık, yazılı sınava alınacak aday sayısının kadro sayısının 10 katını geçemeyeceğini belirtti. Buna göre en fazla 300 aday yazılı sınava çağrılabilecek.

Sıralama KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip kişiler de sınava katılma hakkı elde edecek.

Yazılı sınava giriş belgeleri ise 22 Haziran 2026 tarihinde yayımlanacak.

SINAV 27 HAZİRAN'DA ANKARA'DA YAPILACAK

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı yazılı sınavı, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara'da tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınavla ilgili öne çıkan detaylar şöyle:

ÖzellikDetay Bilgisi
Sınav Tarihi27 Haziran 2026
Sınav Saati10:15
Süre120 Dakika
Soru Sayısı80
Sınav TürüÇoktan Seçmeli
Sınav YeriAnkara
Ücret750 TL

Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

ADAYLAR HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?

Yazılı sınavda adaylara iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, finans matematiği ve gayrimenkul alanlarından sorular yöneltilecek.

Sınav kapsamındaki başlıca dersler şöyle sıralandı:

  • Mikro ve makro iktisat
  • Vergi hukuku
  • Anayasa hukuku
  • İdare hukuku
  • Borçlar hukuku
  • Genel muhasebe
  • Ticari matematik
  • Gayrimenkul geliştirme ve değerleme

Soruların hazırlanmasında 1 Nisan 2026 tarihine kadar yürürlükte bulunan mevzuat esas alınacak.

YAZILI SINAVDA BARAJ ŞARTI VAR

Adayların başarılı sayılabilmesi için her konu grubundan en az 50 puan alması gerekiyor. Ayrıca tüm sınav gruplarının ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Yazılı sınav sonucunda en yüksek puandan başlanarak kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Yazılı sınava en fazla 300 aday çağrılacak.

SÖZLÜ SINAVDA NELER DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü sınavda adayların yalnızca alan bilgisi değil;

  • ifade yeteneği,
  • muhakeme gücü,
  • temsil kabiliyeti,
  • özgüveni,
  • genel kültürü,
  • teknolojik gelişmelere açıklığı

gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği belirtildi.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek.

BAŞVURU VE İTİRAZ SÜRECİ DİJİTAL YÜRÜTÜLECEK

Tüm başvuru, sınav ve itiraz işlemleri Kariyer Kapısı ile Gazi Üniversitesi'nin sınav sistemi üzerinden yapılacak.

Sınav sorularına veya sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, ilan edilen süre içinde 150 TL ücret yatırarak elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

BAKANLIKTAN UYARI: GERÇEĞE AYKIRI BEYANA İŞLEM YAPILACAK

İlanda, sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavlarının iptal edileceği belirtildi. Ataması yapılmış olsa dahi işlemlerin geri alınacağı ve haklarında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

