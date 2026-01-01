Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 30 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavıyla gerçekleştirilecek.
Başvurular 11 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar işlemlerini yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
İlana göre adaylarda şu şartlar aranacak:
Başvuru yapabilecek bölümler arasında hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü yer aldı.
YAZILI SINAVA 300 ADAY ÇAĞRILABİLECEK
Bakanlık, yazılı sınava alınacak aday sayısının kadro sayısının 10 katını geçemeyeceğini belirtti. Buna göre en fazla 300 aday yazılı sınava çağrılabilecek.
Sıralama KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip kişiler de sınava katılma hakkı elde edecek.
Yazılı sınava giriş belgeleri ise 22 Haziran 2026 tarihinde yayımlanacak.
SINAV 27 HAZİRAN'DA ANKARA'DA YAPILACAK
Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı yazılı sınavı, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara'da tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
Sınavla ilgili öne çıkan detaylar şöyle:
|Özellik
|Detay Bilgisi
|Sınav Tarihi
|27 Haziran 2026
|Sınav Saati
|10:15
|Süre
|120 Dakika
|Soru Sayısı
|80
|Sınav Türü
|Çoktan Seçmeli
|Sınav Yeri
|Ankara
|Ücret
|750 TL
Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
ADAYLAR HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?
Yazılı sınavda adaylara iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, finans matematiği ve gayrimenkul alanlarından sorular yöneltilecek.
Sınav kapsamındaki başlıca dersler şöyle sıralandı:
Soruların hazırlanmasında 1 Nisan 2026 tarihine kadar yürürlükte bulunan mevzuat esas alınacak.
YAZILI SINAVDA BARAJ ŞARTI VAR
Adayların başarılı sayılabilmesi için her konu grubundan en az 50 puan alması gerekiyor. Ayrıca tüm sınav gruplarının ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak.
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Yazılı sınav sonucunda en yüksek puandan başlanarak kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacak.
SÖZLÜ SINAVDA NELER DEĞERLENDİRİLECEK?
Sözlü sınavda adayların yalnızca alan bilgisi değil;
gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği belirtildi.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek.
BAŞVURU VE İTİRAZ SÜRECİ DİJİTAL YÜRÜTÜLECEK
Tüm başvuru, sınav ve itiraz işlemleri Kariyer Kapısı ile Gazi Üniversitesi'nin sınav sistemi üzerinden yapılacak.
Sınav sorularına veya sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, ilan edilen süre içinde 150 TL ücret yatırarak elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.
BAKANLIKTAN UYARI: GERÇEĞE AYKIRI BEYANA İŞLEM YAPILACAK
İlanda, sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavlarının iptal edileceği belirtildi. Ataması yapılmış olsa dahi işlemlerin geri alınacağı ve haklarında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.