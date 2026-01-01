Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 30 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavıyla gerçekleştirilecek.

Başvurular 11 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar işlemlerini yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.