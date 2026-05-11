Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite tarafından yayımlanan ilana göre farklı kadrolarda toplam 53 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Başvurular, KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecek. Adaylar işlemlerini yalnızca e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
53 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Üniversitenin yayımladığı ilana göre personel alımları lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları arasından yapılacak. Alımlarda 2024 KPSS (B grubu) puanı esas alınacak.
KPSS puan türleri ise şöyle olacak:
Personel giderlerinin özel bütçeden karşılanacağı belirtildi.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla yapabilecek.
Başvuru sürecinde dikkat çeken detaylar şöyle:
Mezuniyet, KPSS, kimlik ve fotoğraf bilgileri sistem üzerinden otomatik olarak yüklenecek. Otomatik aktarılmayan belgelerin ise manuel şekilde sisteme eklenmesi gerekecek.
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Üniversite tarafından yayımlanan ilanda adayların taşıması gereken genel ve özel şartlara da yer verildi.
Başvuru için öne çıkan kriterler şunlar:
Öte yandan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin başvuru yapamayacağı belirtildi.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK
Başvuruların ardından adaylar için ayrıca yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. Yerleştirmeler doğrudan KPSS puan sıralamasına göre yapılacak.
Her kadro için asil adayların yanı sıra, kontenjanın iki katı kadar yedek aday da belirlenecek.
Puan eşitliği durumunda ise şu kriterler sırasıyla dikkate alınacak:
SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEK
Yerleşmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Sonuçlar ve evrak teslim sürecine ilişkin tüm duyurular üniversitenin Personel Daire Başkanlığı internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden yayımlanacak.
Göreve başlamaya hak kazanan adaylardan ayrıca tam teşekküllü sağlık kurulu raporu da istenecek.