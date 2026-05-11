Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden sınavsız atama: Hemşire ve mühendis kadroları açıldı!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca 53 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yayımlanan ilanda KPSS puan sıralaması esas alınacak. Peki ÇOMÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte hemşire, mühendis, destek personeli ve teknisyen kadroları için başvuru şartları ve tüm merak edilenler...

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 53 sözleşmeli personel alacak.
  • Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak, adaylar sadece tek bir kadroya başvurabilecek.
  • Alımlarda 2024 KPSS (B grubu) puanı esas alınacak, lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93, ortaöğretim için KPSS P94 puan türü geçerli olacak.
  • Mühendis, biyolog, sağlık teknikeri, hemşire, destek personeli ve teknisyen kadrolarına alım yapılacak.
  • Yerleştirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak, yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite tarafından yayımlanan ilana göre farklı kadrolarda toplam 53 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başvurular, KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecek. Adaylar işlemlerini yalnızca e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÇOMÜ, farklı kadrolarda toplam 53 sözleşmeli personel alımı yapacak.

53 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Üniversitenin yayımladığı ilana göre personel alımları lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları arasından yapılacak. Alımlarda 2024 KPSS (B grubu) puanı esas alınacak.

KPSS puan türleri ise şöyle olacak:

  • Lisans mezunları için KPSS P3
  • Ön lisans mezunları için KPSS P93
  • Ortaöğretim mezunları için KPSS P94

Personel giderlerinin özel bütçeden karşılanacağı belirtildi.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

  • Mühendis (Çevre Mühendisliği)
  • Biyolog
  • Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)
  • Sağlık Teknikeri (Diyaliz)
  • Hemşire
  • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - Erkek)
  • Destek Personeli (Kadın)
  • Destek Personeli (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı)
  • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - Genel/Tüm Birimler)
  • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - Ezine)
  • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - Ayvacık)
  • Destek Personeli (Gökçeada)
  • Destek Personeli (Bayramiç)
  • Teknisyen (Yapı Tesisat Sistemleri)

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla yapabilecek.

Başvuru sürecinde dikkat çeken detaylar şöyle:

  • Başvurular sadece online sistem üzerinden alınacak
  • Adaylar yalnızca tek bir kadroya başvurabilecek
  • Birden fazla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacak
  • Eksik veya hatalı belge yükleyen adaylar değerlendirmeye alınmayacak

Mezuniyet, KPSS, kimlik ve fotoğraf bilgileri sistem üzerinden otomatik olarak yüklenecek. Otomatik aktarılmayan belgelerin ise manuel şekilde sisteme eklenmesi gerekecek.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Üniversite tarafından yayımlanan ilanda adayların taşıması gereken genel ve özel şartlara da yer verildi.

Başvuru için öne çıkan kriterler şunlar:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak
  • Kamu görevine engel teşkil edecek herhangi bir suç hükümlülüğünün bulunmaması
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
  • Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması

Öte yandan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin başvuru yapamayacağı belirtildi.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK

Başvuruların ardından adaylar için ayrıca yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. Yerleştirmeler doğrudan KPSS puan sıralamasına göre yapılacak.

Her kadro için asil adayların yanı sıra, kontenjanın iki katı kadar yedek aday da belirlenecek.

Puan eşitliği durumunda ise şu kriterler sırasıyla dikkate alınacak:

  • Mezuniyet tarihinin önce olması
  • Yaş bakımından büyük olmak

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEK

Yerleşmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Sonuçlar ve evrak teslim sürecine ilişkin tüm duyurular üniversitenin Personel Daire Başkanlığı internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden yayımlanacak.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylardan ayrıca tam teşekküllü sağlık kurulu raporu da istenecek.

