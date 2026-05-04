Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre alımlar, kurumun 2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında gerçekleştirilecek. Yer üstü ve yer altı işletmelerinde çalıştırılacak personeller için yaş, ikamet ve eğitim şartları aranırken, işe kabul edilen adaylar sağlık ve güvenlik incelemelerinden geçirilecek.
262 DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 262 daimi işçi istihdam edilecek. Kadroların 242'si Zonguldak üzerinden, 20'si ise Bartın üzerinden alınacak. İşçi alımları, ilgili illerdeki İş Kurumu müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek.
BAŞVURULAR MAYIS AYINDA BAŞLIYOR
Adaylar, başvurularını 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak İŞKUR ilanları üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından işe alınacak kişilerin belirlenmesi amacıyla 9 Haziran'da elektronik kura çekimi yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlana başvuracak adayların bazı temel koşulları taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerde şu şartlar aranacak:
KURA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Elektronik kura sonucunda belirlenen adaylar daha sonra çeşitli değerlendirme aşamalarına alınacak. Belge kontrolü, sağlık raporu işlemleri ve arşiv araştırması süreçlerinden geçecek adaylardan şartları karşılamadığı tespit edilenler işe kabul edilmeyecek.
TÜM DUYURULAR RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK
İşe alım süreciyle ilgili bütün açıklamalar ve duyurular, Türkiye Taşkömürü Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca posta veya farklı bir yöntemle bilgilendirme yapılmayacak.
(AA)