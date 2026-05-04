Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alacak: Başvuru şartları ve tarihleri

Türkiye Taşkömürü Kurumu, maden sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir işçi alımı süreci başlattı. Kurum tarafından yayımlanan ilanlara göre, Zonguldak ve Bartın’daki işletmelerde görevlendirilmek üzere yüzlerce daimi işçi istihdam edilecek. Başvuruların Mayıs ayında alınacağı süreçte adaylar kura yöntemiyle belirlenecek.

  • Türkiye Taşkömürü Kurumu, 2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında 262 daimi işçi alımı yapacak.
  • Kadroların 242'si Zonguldak'tan, 20'si Bartın'dan alınacak ve başvurular 11-15 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.
  • Başvuru için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş, 32 yaşından gün almamış ve başvurulan ilde ikamet ediyor olması gerekiyor.
  • Elektronik kura çekimi 9 Haziran'da yapılacak ve sonrasında adaylar belge kontrolü, sağlık raporu ve arşiv araştırması süreçlerinden geçecek.
  • İşe alım süreciyle ilgili tüm duyurular Türkiye Taşkömürü Kurumu resmi internet sitesinden yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre alımlar, kurumun 2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında gerçekleştirilecek. Yer üstü ve yer altı işletmelerinde çalıştırılacak personeller için yaş, ikamet ve eğitim şartları aranırken, işe kabul edilen adaylar sağlık ve güvenlik incelemelerinden geçirilecek.

262 DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 262 daimi işçi istihdam edilecek. Kadroların 242'si Zonguldak üzerinden, 20'si ise Bartın üzerinden alınacak. İşçi alımları, ilgili illerdeki İş Kurumu müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek.

BAŞVURULAR MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

Adaylar, başvurularını 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak İŞKUR ilanları üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından işe alınacak kişilerin belirlenmesi amacıyla 9 Haziran'da elektronik kura çekimi yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlana başvuracak adayların bazı temel koşulları taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerde şu şartlar aranacak:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Başvuruların başladığı ilk gün itibarıyla 32 yaşından gün almamış olmak
  • Başvurulan il sınırları içerisinde ikamet etmek
  • İlanda belirtilen eğitim şartlarını taşımak

KURA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Elektronik kura sonucunda belirlenen adaylar daha sonra çeşitli değerlendirme aşamalarına alınacak. Belge kontrolü, sağlık raporu işlemleri ve arşiv araştırması süreçlerinden geçecek adaylardan şartları karşılamadığı tespit edilenler işe kabul edilmeyecek.

TÜM DUYURULAR RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

İşe alım süreciyle ilgili bütün açıklamalar ve duyurular, Türkiye Taşkömürü Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca posta veya farklı bir yöntemle bilgilendirme yapılmayacak.

(AA)

