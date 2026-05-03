Kıyı Emniyeti 11 işçi alımı yapacak! Şartlar ve kadro dağılımı netleşti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul’da istihdam edilmek üzere 11 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre mühendis, tekniker ve veri giriş operatörü kadroları için süreç İŞKUR üzerinden yürütülecek. Peki Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları neler? Yaş sınırı ve KPSS puanı kaç olmalı? İşte sınav sürecine dair tüm kritik detaylar.

  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 5 mühendis, 5 tekniker ve 1 veri giriş operatörü olmak üzere toplam 11 daimi işçi alımı yapacak.
  • Başvurular sadece Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak ve kuruma doğrudan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
  • Mühendis kadroları için adayların ilgili bölümlerden lisans mezunu olması, KPSSP3 puanına sahip olması, en az 1 yıl deneyimi ve 36 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.
  • Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacak, başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekiyor.
  • Sonuçlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı unvanlarda toplam 11 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar daimi işçi statüsünde yapılacak ve süreç Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Kurumun personel ihtiyacı üç farklı alanda yoğunlaşıyor. Buna göre:

  • 5 mühendis
  • 5 tekniker
  • 1 veri giriş operatörü alımı yapılacak.

Tüm kadrolar için istihdam yeri İstanbul olarak belirtildi.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek. Kuruma doğrudan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru sürecinin ardından oluşturulacak nihai aday listesine göre sözlü sınav ya da mülakat süreci başlatılacak. Sınav yeri ve tarihine ilişkin detaylar ayrıca duyurulacak.

MÜHENDİS KADROLARI İÇİN ŞARTLAR

Mühendis alımları farklı alanlarda gerçekleştirilecek. Makine, elektrik-elektronik ve bilişim alanları öne çıkıyor.

Genel şartlar şöyle:

  • İlgili mühendislik bölümlerinden lisans mezunu olmak
  • KPSSP3 puan türüne sahip olmak
  • Alanında en az 1 yıl deneyimi belgelemek
  • 36 yaşından gün almamış olmak

Bilişim alanındaki mühendis alımlarında ise teknik yeterlilik beklentisi oldukça geniş tutuldu. Yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi, ağ sistemleri ve siber güvenlik konularında bilgi sahibi olmak önemli kriterler arasında yer alıyor.

Alımlar daimi işçi statüsünde gerçekleştirilecek.

TEKNİK VE BİLİŞİM KADROLARINDA ÖNE ÇIKAN YETENEKLER

Bilişim alanına başvuru yapacak adaylarda özellikle şu yetkinlikler aranıyor:

  • .NET ve benzeri platformlarda yazılım geliştirme
  • SQL ve veri tabanı yönetimi
  • Web servisleri (SOAP, REST vb.)
  • Network ve güvenlik sistemleri bilgisi

SUNUCU VE SİSTEM YÖNETİMİ

Ayrıca adayların analiz yapabilme, problem çözme ve süreç yönetimi konularında yetkin olması bekleniyor.

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.

Sınavda şu başlıklar yer alacak:

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
  • Kurumun görev ve yetkileri
  • Mesleki bilgi ve yeterlilik

Başarılı sayılmak için en az 60 puan şartı aranacak. Nihai başarı puanı ise KPSS puanı ile sözlü sınav sonucunun ortalaması alınarak belirlenecek.

YERLEŞTİRME VE DUYURULAR NASIL YAPILACAK?

Başarı sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri oluşturulacak. Sonuçlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Bu nedenle tüm sürecin kurumun resmi duyuruları üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

DİKKAT ÇEKEN ŞARTLAR VE UYARILAR

Alım sürecine ilişkin bazı kritik detaylar da paylaşıldı:

  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunlu olacak
  • Belgelerde yanlış beyan tespit edilirse başvurular iptal edilecek
  • İşe başlayan adaylar, kurumun belirlediği çalışma koşullarını kabul etmiş sayılacak
  • 2 aylık deneme süresi uygulanabilecek

Ayrıca adayların başvuru sırasında sundukları tüm belgelerin doğruluğundan sorumlu olduğu vurgulandı.

SÜREÇ KURUM SİTESİNDEN TAKİP EDİLECEK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, alım sürecine ilişkin tüm duyuruların yalnızca kendi internet sitesi üzerinden yapılacağını açıkladı. Bu nedenle adayların süreci düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

