Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı unvanlarda toplam 11 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar daimi işçi statüsünde yapılacak ve süreç Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Kurumun personel ihtiyacı üç farklı alanda yoğunlaşıyor. Buna göre:
Tüm kadrolar için istihdam yeri İstanbul olarak belirtildi.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK
Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek. Kuruma doğrudan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Başvuru sürecinin ardından oluşturulacak nihai aday listesine göre sözlü sınav ya da mülakat süreci başlatılacak. Sınav yeri ve tarihine ilişkin detaylar ayrıca duyurulacak.
MÜHENDİS KADROLARI İÇİN ŞARTLAR
Mühendis alımları farklı alanlarda gerçekleştirilecek. Makine, elektrik-elektronik ve bilişim alanları öne çıkıyor.
Genel şartlar şöyle:
Bilişim alanındaki mühendis alımlarında ise teknik yeterlilik beklentisi oldukça geniş tutuldu. Yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi, ağ sistemleri ve siber güvenlik konularında bilgi sahibi olmak önemli kriterler arasında yer alıyor.
TEKNİK VE BİLİŞİM KADROLARINDA ÖNE ÇIKAN YETENEKLER
Bilişim alanına başvuru yapacak adaylarda özellikle şu yetkinlikler aranıyor:
SUNUCU VE SİSTEM YÖNETİMİ
Ayrıca adayların analiz yapabilme, problem çözme ve süreç yönetimi konularında yetkin olması bekleniyor.
SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.
Sınavda şu başlıklar yer alacak:
Başarılı sayılmak için en az 60 puan şartı aranacak. Nihai başarı puanı ise KPSS puanı ile sözlü sınav sonucunun ortalaması alınarak belirlenecek.
YERLEŞTİRME VE DUYURULAR NASIL YAPILACAK?
Başarı sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri oluşturulacak. Sonuçlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Bu nedenle tüm sürecin kurumun resmi duyuruları üzerinden takip edilmesi gerekiyor.
DİKKAT ÇEKEN ŞARTLAR VE UYARILAR
Alım sürecine ilişkin bazı kritik detaylar da paylaşıldı:
Ayrıca adayların başvuru sırasında sundukları tüm belgelerin doğruluğundan sorumlu olduğu vurgulandı.
SÜREÇ KURUM SİTESİNDEN TAKİP EDİLECEK
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, alım sürecine ilişkin tüm duyuruların yalnızca kendi internet sitesi üzerinden yapılacağını açıkladı. Bu nedenle adayların süreci düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.