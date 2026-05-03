Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden kabul edilecek.

YERLEŞTİRME VE DUYURULAR NASIL YAPILACAK?

Başarı sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri oluşturulacak. Sonuçlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Bu nedenle tüm sürecin kurumun resmi duyuruları üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

DİKKAT ÇEKEN ŞARTLAR VE UYARILAR

Alım sürecine ilişkin bazı kritik detaylar da paylaşıldı:

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunlu olacak

Belgelerde yanlış beyan tespit edilirse başvurular iptal edilecek

İşe başlayan adaylar, kurumun belirlediği çalışma koşullarını kabul etmiş sayılacak

2 aylık deneme süresi uygulanabilecek

Ayrıca adayların başvuru sırasında sundukları tüm belgelerin doğruluğundan sorumlu olduğu vurgulandı.

SÜREÇ KURUM SİTESİNDEN TAKİP EDİLECEK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, alım sürecine ilişkin tüm duyuruların yalnızca kendi internet sitesi üzerinden yapılacağını açıkladı. Bu nedenle adayların süreci düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.