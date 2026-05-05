Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.00'ye kadar EGM resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavına katılan binlerce kişi için kritik süreç başladı. Sınav sonrası değerlendirmelerini yapmak isteyen adaylar, EGM tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı saati bekliyor.

120. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 120. Dönem ÖGG sınavı tamamlandı. Sınava katılan adaylar ise soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı.

EGM'nin uyguladığı önceki sınav süreçlerine bakıldığında, soru ve cevap anahtarlarının genellikle sınavdan sonraki ilk iş günü içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Bu kapsamda adayların, 5 Mayıs 2026 tarihi boyunca resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ÖGG KİTAPÇIKLARI SAAT KAÇTA ERİŞİME AÇILACAK?

Adayların merak ettiği konuların başında soru kitapçıklarının yayımlanacağı saat geliyor. EGM tarafından henüz resmi bir saat açıklaması yapılmasa da duyurunun gün içerisinde, özellikle saat 17.00'ye kadar paylaşılması bekleniyor.

Soru ve cevap anahtarları yayımlandığında adaylar, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden kitapçıklara ulaşarak sınav performanslarını değerlendirebilecek.

2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları için tarih de belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sonuçlar 22 Mayıs 2026 Cuma günü ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik bilgileriyle birlikte sonuç ekranı üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek.