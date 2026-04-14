Atama sonrası istenecek belgeler için adayların hazırlık yapması gerektiği belirtildi.



SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK? 16-25 Mart 2026 tarihleri arasında EKİP üzerinden tercihlerini yapan adaylar, en fazla 10 farklı yer seçme hakkını kullanmıştı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar geldiğinde haberimizde yer alacaktır. ATAMA SÜRECİNDE BELGE TESLİMİ NASIL OLACAK? Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yerleşmeye hak kazanan adaylar için atama sürecinin bir diğer kritik aşaması başlıyor. Bakanlık ve bağlı kuruluşların kadrolarına yerleşen adayların, atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için belirlenen belgeleri süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Adaylar istenen evrakları başvuru dilekçeleriyle birlikte ilan edilen takvim doğrultusunda ya kargo yoluyla gönderecek ya da ilgili kuruma elden teslim edecek.

HANGİ BELGELER TALEP EDİLİYOR? Atama sürecinde adaylardan istenen belgeler şu şekilde sıralanıyor: Adli sicil durumunu gösteren imzalı beyan dilekçesi

Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair imzalı dilekçe (bakaya durumunda olanların ataması yapılmayacak)

Görevini yapmasına engel olmadığını gösteren, tek hekim tarafından düzenlenmiş sağlık raporu

Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Mal bildirim formu

Daha önce kamu kurumlarında görev yapmış olanlar için onaylı hizmet cetveli

Bu belgeyi temin edemeyenler için e-Devlet üzerinden alınabilecek "Hizmet Dökümü" belgesi

Kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlar için görevden ayrıldıklarını gösteren belge Yetkililer, özellikle belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesinin, atama sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. BELGELER NEREYE TESLİM EDİLECEK? Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar, evraklarını Ankara'daki Bilkent Yerleşkesi'nde bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ulaştıracak. Diğer kamu kurumlarına yerleşen adaylar ise belgelerini doğrudan atandıkları kuruma teslim edecek. GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE SON ADIM Belge teslim sürecinin tamamlanmasının ardından adayların atama işlemleri resmiyet kazanacak. Sürecin ardından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda personelin görev yerlerinde işe başlaması bekleniyor.

ATAMA KURASINA KİMLER BAŞVURDU? Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan kapsamında gerçekleştirilen atama kurasına, sağlık alanında belirli unvanlara sahip adaylar başvuruda bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamaya yönelik açılan kadrolar için; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık belgesi bulunanlar, uzman tabipler ve tabipler ile birlikte uzman diş tabipleri, diş tabipleri, uzman eczacılar ve eczacılar kura sürecine dahil edildi. YENİ PERSONEL ALIMI YOLDA Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde yalnızca kura süreci yok. Yıl içerisinde toplam 26 bin 673 yeni sağlık personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve hastanelerde görevlendirmeler yapılacak. Alımların hem sahadaki hem de hastane hizmetlerindeki personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu ifade edildi. Başvuru takvimi henüz açıklanmasa da, geçen yıl sürecin mayıs ayında başlamış olması nedeniyle bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi öngörülüyor.