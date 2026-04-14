Sağlık Bakanlığı kura sonuçları: 2026 İlk Defa ve Yeniden Atama isim listesi ve münhal kadrolar

Sağlık Bakanlığı’nda atama süreci bugün tamamlanıyor. Mart ayında başvurularını yapan adaylar Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak kura çekimiyle yeni görev yerlerini öğrenecek. YouTube üzerinden canlı yayınlanacak kura çekimi sonrası münhal kadrolara yerleşen isimler netleşecek. İşte 2026 Sağlık Bakanlığı atama kurasına dair tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılına ilişkin "İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" sürecinde kritik gün geldi. Mart ayında başvurularını tamamlayan binlerce sağlık çalışanı adayı bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle yeni görev yerlerini öğrenecek.

Adayların tercihine sunulan münhal kadro listeleri süreç öncesinde ilan edildi.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN SAAT KAÇTA? NEREDEN İZLENECEK?

Sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacını karşılamaya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen kura, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kura çekimi fiziki katılıma kapalı olacak. Süreç, Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek.

Sağlık Bakanlığı resmi YouTube kanalı: "https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi"

Öte yandan başvurusu reddedilen ve itirazda bulunan adayların taleplerinin değerlendirildiği, sonuçların ise Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden erişime açıldığı belirtildi.

Münhal kadroların yer aldığı listelerin tercih sürecinde belirleyici olduğu ifade edildi

MÜNHAL KADROLAR DA AÇIKLANDI

Kura süreci öncesinde adayların tercihine sunulan münhal kadrolar da Bakanlık tarafından ilan edildi. Sağlık tesisleri ve farklı hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan boş pozisyonların yer aldığı listeler, adayların tercih sürecinde belirleyici oldu.

Münhal kadro: Kamu kurumlarında daha önce açılmış ancak şu an boş olan ve atama yapılabilecek görevler anlamına gelir.

Atama sonrası istenecek belgeler için adayların hazırlık yapması gerektiği belirtildi.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

16-25 Mart 2026 tarihleri arasında EKİP üzerinden tercihlerini yapan adaylar, en fazla 10 farklı yer seçme hakkını kullanmıştı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

ATAMA SÜRECİNDE BELGE TESLİMİ NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yerleşmeye hak kazanan adaylar için atama sürecinin bir diğer kritik aşaması başlıyor. Bakanlık ve bağlı kuruluşların kadrolarına yerleşen adayların, atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için belirlenen belgeleri süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor.

Adaylar istenen evrakları başvuru dilekçeleriyle birlikte ilan edilen takvim doğrultusunda ya kargo yoluyla gönderecek ya da ilgili kuruma elden teslim edecek.

HANGİ BELGELER TALEP EDİLİYOR?

Atama sürecinde adaylardan istenen belgeler şu şekilde sıralanıyor:

  • Adli sicil durumunu gösteren imzalı beyan dilekçesi

  • Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair imzalı dilekçe (bakaya durumunda olanların ataması yapılmayacak)

  • Görevini yapmasına engel olmadığını gösteren, tek hekim tarafından düzenlenmiş sağlık raporu

  • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

  • Mal bildirim formu

  • Daha önce kamu kurumlarında görev yapmış olanlar için onaylı hizmet cetveli

  • Bu belgeyi temin edemeyenler için e-Devlet üzerinden alınabilecek "Hizmet Dökümü" belgesi

  • Kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlar için görevden ayrıldıklarını gösteren belge

Yetkililer, özellikle belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesinin, atama sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

BELGELER NEREYE TESLİM EDİLECEK?

Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar, evraklarını Ankara'daki Bilkent Yerleşkesi'nde bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ulaştıracak.

Diğer kamu kurumlarına yerleşen adaylar ise belgelerini doğrudan atandıkları kuruma teslim edecek.

GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE SON ADIM

Belge teslim sürecinin tamamlanmasının ardından adayların atama işlemleri resmiyet kazanacak. Sürecin ardından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda personelin görev yerlerinde işe başlaması bekleniyor.

ATAMA KURASINA KİMLER BAŞVURDU?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan kapsamında gerçekleştirilen atama kurasına, sağlık alanında belirli unvanlara sahip adaylar başvuruda bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamaya yönelik açılan kadrolar için; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık belgesi bulunanlar, uzman tabipler ve tabipler ile birlikte uzman diş tabipleri, diş tabipleri, uzman eczacılar ve eczacılar kura sürecine dahil edildi.

YENİ PERSONEL ALIMI YOLDA

Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde yalnızca kura süreci yok. Yıl içerisinde toplam 26 bin 673 yeni sağlık personelinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve hastanelerde görevlendirmeler yapılacak. Alımların hem sahadaki hem de hastane hizmetlerindeki personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu ifade edildi.

Başvuru takvimi henüz açıklanmasa da, geçen yıl sürecin mayıs ayında başlamış olması nedeniyle bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI KILAVUZLA NETLEŞECEK

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan alıma ilişkin başvuru şartları, yayımlanacak resmi kılavuz ile kesinlik kazanacak.

KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI

Toplam 26 bin 673 kişilik alım için planlanan branş dağılımı ise şöyle:

Uzman Doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1

