Başvurular haziran ayında başlayacak. BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Başvurular 1 Haziran ile 5 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını üç farklı şekilde gerçekleştirebilecek: E-posta yoluyla

Şahsen

İadeli taahhütlü posta ile Zabıta memuru kadrolarına başvuracak adayların ise işlemlerini şahsen yapmaları gerekiyor. Eksik belgeyle yapılan ya da şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENİYOR? Başvuru sırasında adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekiyor: Kimlik fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi

KPSS sonuç belgesi

3 adet fotoğraf

Başvuru formu ve dilekçe Gerekli durumlarda e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecek. SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Başvuruların ardından adaylar KPSS puanına göre sıralanacak. Her kadro için belirlenen kontenjanın 5 katı kadar aday sınava çağrılacak. Memur kadroları için sözlü sınav yapılacak

Zabıta kadroları için sözlü ve uygulamalı sınav uygulanacak Sınavlar 24 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Uygulamalı sınavlar ise 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

KPSS puanı alımlarda belirleyici olacak. SINAV KONULARI NELERİ KAPSIYOR? Sözlü sınavda adaylara şu alanlardan sorular yöneltilecek: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli idare mevzuatı

Mesleki bilgi ve yetkinlik Zabıta adayları ayrıca fiziksel yeterlilik ve uygulama aşamasından da geçecek. DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK? Adayların başarı puanı: KPSS puanı

Sınav puanı ortalaması alınarak belirlenecek. En yüksek puandan başlanarak asıl ve yedek aday listeleri oluşturulacak. Sonuçlar belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.