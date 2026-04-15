Antalya’da zabıta ve memur istihdamı: 23 personel alınacak! Şartlar neler?

Antalya Manavgat Belediyesi 2024 KPSS puanıyla 657 sayılı kanun kapsamında 23 memur ve zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Mühendis, tekniker ve şehir plancısı gibi farklı kadroların yer aldığı ilanda başvuru tarihleri, boy-kilo şartları ve sınav süreci belli oldu. İşte Manavgat Belediyesi personel alımı ilanının tüm detayları.

Antalya'da kamuya personel alımına ilişkin yeni ilan yayımlandı. Manavgat Belediyesi, farklı unvanlarda görevlendirilmek üzere toplam 23 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Belediye tarafından yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde:

  • Mühendis: 4 kişi
  • Zabıta Memuru (lisans): 4 kişi
  • Zabıta Memuru (önlisans): 3 kişi
  • Tekniker: 2 kişi
  • Zabıta Memuru (mühendislik branşları): 2 kişi
  • Zabıta Memuru (gıda alanı): 2 kişi
  • Zabıta Memuru (önlisans branş): 2 kişi
  • Şehir Plancısı: 1 kişi
  • Veteriner Hekim: 1 kişi
  • Zabıta Memuru (harita mühendisliği): 1 kişi
  • Zabıta Memuru (hukuk/işletme): 1 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor.

Öne çıkan temel kriterler şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
  • Görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmamak

Adayların ayrıca başvuracakları kadroya uygun öğrenim şartlarını sağlaması ve 2024 KPSS'den ilgili puan türünde yeterli puanı almış olması gerekiyor.

ZABITA ADAYLARINA ÖZEL ŞARTLAR

Zabıta kadrolarına başvuracak adaylar için ek kriterler de bulunuyor.

  • Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boy şartı
  • Boy ve kilo arasında ±10 kg sınırı
  • 30 yaşını doldurmamış olmak

Boy ve kilo ölçümleri belediye tarafından yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular 1 Haziran ile 5 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını üç farklı şekilde gerçekleştirebilecek:

  • E-posta yoluyla
  • Şahsen
  • İadeli taahhütlü posta ile

Zabıta memuru kadrolarına başvuracak adayların ise işlemlerini şahsen yapmaları gerekiyor.

Eksik belgeyle yapılan ya da şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Başvuru sırasında adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekiyor:

  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesi
  • KPSS sonuç belgesi
  • 3 adet fotoğraf
  • Başvuru formu ve dilekçe

Gerekli durumlarda e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecek.

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruların ardından adaylar KPSS puanına göre sıralanacak. Her kadro için belirlenen kontenjanın 5 katı kadar aday sınava çağrılacak.

  • Memur kadroları için sözlü sınav yapılacak
  • Zabıta kadroları için sözlü ve uygulamalı sınav uygulanacak

Sınavlar 24 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Uygulamalı sınavlar ise 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

SINAV KONULARI NELERİ KAPSIYOR?

Sözlü sınavda adaylara şu alanlardan sorular yöneltilecek:

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
  • Mahalli idare mevzuatı
  • Mesleki bilgi ve yetkinlik

Zabıta adayları ayrıca fiziksel yeterlilik ve uygulama aşamasından da geçecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı puanı:

  • KPSS puanı
  • Sınav puanı

ortalaması alınarak belirlenecek.

En yüksek puandan başlanarak asıl ve yedek aday listeleri oluşturulacak. Sonuçlar belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

SONUÇLARA İTİRAZ HAKKI VAR

Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edebilecek. İtirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.

Manavgat Belediyesi'nin yayımladığı ilanla birlikte, farklı meslek gruplarından adaylar için önemli bir istihdam fırsatı doğmuş oldu. Başvuru sürecine ilişkin detayların dikkatle incelenmesi ve şartların eksiksiz şekilde sağlanması gerekiyor.

