Antalya'da kamuya personel alımına ilişkin yeni ilan yayımlandı. Manavgat Belediyesi, farklı unvanlarda görevlendirilmek üzere toplam 23 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Belediye tarafından yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde:
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor.
Öne çıkan temel kriterler şöyle:
Adayların ayrıca başvuracakları kadroya uygun öğrenim şartlarını sağlaması ve 2024 KPSS'den ilgili puan türünde yeterli puanı almış olması gerekiyor.
ZABITA ADAYLARINA ÖZEL ŞARTLAR
Zabıta kadrolarına başvuracak adaylar için ek kriterler de bulunuyor.
Boy ve kilo ölçümleri belediye tarafından yapılacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular 1 Haziran ile 5 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar başvurularını üç farklı şekilde gerçekleştirebilecek:
Zabıta memuru kadrolarına başvuracak adayların ise işlemlerini şahsen yapmaları gerekiyor.
Eksik belgeyle yapılan ya da şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?
Başvuru sırasında adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekiyor:
Gerekli durumlarda e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecek.
SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Başvuruların ardından adaylar KPSS puanına göre sıralanacak. Her kadro için belirlenen kontenjanın 5 katı kadar aday sınava çağrılacak.
Sınavlar 24 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.
Uygulamalı sınavlar ise 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.
SINAV KONULARI NELERİ KAPSIYOR?
Sözlü sınavda adaylara şu alanlardan sorular yöneltilecek:
Zabıta adayları ayrıca fiziksel yeterlilik ve uygulama aşamasından da geçecek.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı puanı:
ortalaması alınarak belirlenecek.
En yüksek puandan başlanarak asıl ve yedek aday listeleri oluşturulacak. Sonuçlar belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
SONUÇLARA İTİRAZ HAKKI VAR
Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edebilecek. İtirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.
Manavgat Belediyesi'nin yayımladığı ilanla birlikte, farklı meslek gruplarından adaylar için önemli bir istihdam fırsatı doğmuş oldu. Başvuru sürecine ilişkin detayların dikkatle incelenmesi ve şartların eksiksiz şekilde sağlanması gerekiyor.