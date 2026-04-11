Sınav süreçleri dijital bir sistemle yönetiliyor ve başvuru, planlama ve değerlendirme aşamaları merkezi bir yapı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık personelinin eğitim ve sertifikasyon süreçlerine ilişkin önemli bir genişleme adımını duyurdu. KDM ORG altyapısı üzerinden yürütülen çevrimiçi sınav organizasyonunun kapsamı büyütülerek, Türkiye genelinde daha erişilebilir bir yapıya kavuşturuldu.

Bakan Uraloğlu, sivil havacılık sınav sisteminde kapsamlı genişlemeyi duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmayla birlikte sınav merkezlerinin sayısının artırıldığını belirterek, "Havacılık personeli için çevrimiçi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardık" ifadelerini kullandı.

YENİ MERKEZLERLE COĞRAFİ KAPSAM ARTIYOR

Daha önce yalnızca Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen sınavların artık farklı illere de yayıldığını hatırlatan Uraloğlu, mevcut kapasitenin önemli ölçüde genişletildiğini vurguladı. Önceki dönemde Ankara'da 1, İstanbul'da ise 3 merkez olmak üzere toplam 4 noktada hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, yeni dönemde yapılan yatırımlarla erişimin artırıldığını ifade etti.

Bu kapsamda Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'de yeni merkezlerin devreye alındığını belirten Uraloğlu, "Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'de yeni sınav merkezlerini devreye aldık; ayrıca Ankara ve İstanbul'a da ikişer merkez daha kazandırdık" dedi.