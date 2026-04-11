Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık personelinin eğitim ve sertifikasyon süreçlerine ilişkin önemli bir genişleme adımını duyurdu. KDM ORG altyapısı üzerinden yürütülen çevrimiçi sınav organizasyonunun kapsamı büyütülerek, Türkiye genelinde daha erişilebilir bir yapıya kavuşturuldu.
Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmayla birlikte sınav merkezlerinin sayısının artırıldığını belirterek, "Havacılık personeli için çevrimiçi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardık" ifadelerini kullandı.
YENİ MERKEZLERLE COĞRAFİ KAPSAM ARTIYOR
Daha önce yalnızca Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen sınavların artık farklı illere de yayıldığını hatırlatan Uraloğlu, mevcut kapasitenin önemli ölçüde genişletildiğini vurguladı. Önceki dönemde Ankara'da 1, İstanbul'da ise 3 merkez olmak üzere toplam 4 noktada hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, yeni dönemde yapılan yatırımlarla erişimin artırıldığını ifade etti.
Bu kapsamda Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'de yeni merkezlerin devreye alındığını belirten Uraloğlu, "Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'de yeni sınav merkezlerini devreye aldık; ayrıca Ankara ve İstanbul'a da ikişer merkez daha kazandırdık" dedi.
AYLIK 30 BİN SINAV KAPASİTESİ
Hayata geçirilen genişleme ile birlikte sınav sisteminin kapasitesinde de ciddi bir artış sağlandı. Uraloğlu, yapılan düzenlemelerin yalnızca fiziki genişleme ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sistemin genel işleyişine de katkı sunduğunu belirtti.
Sistemin geldiği noktaya dikkat çeken Uraloğlu, "Aylık ortalama 30 bin sınavın gerçekleştirildiği sistemi daha güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuşturduk" açıklamasında bulundu.
ADAYLAR İÇİN ERİŞİM KOLAYLIĞI
Yeni merkezlerin devreye alınmasıyla birlikte, farklı şehirlerde yaşayan adayların sınavlara erişimi önemli ölçüde kolaylaştı. Artık adaylar yalnızca Ankara ve İstanbul'a gitmek zorunda kalmadan, kendilerine daha yakın merkezlerde sınava girebilecek.
Bu durumun hem zaman kaybını azalttığı hem de sınav süreçlerini daha pratik hale getirdiği belirtiliyor.
DİJİTAL VE STANDARTLAŞTIRILMIŞ SÜREÇ
KDM ORG altyapısı üzerinden yürütülen sınav süreçlerinin tamamen dijital bir sistemle yönetildiğini belirten Uraloğlu, başvuru, planlama ve değerlendirme aşamalarının merkezi bir yapı üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu sayede operasyonel verimliliğin artırıldığı ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.
SEKTÖRE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VURGUSU
Kurumsal Dönüşüm Modeli kapsamında yetkilendirilen Eğitim Kaynak Sağlayıcılar aracılığıyla hayata geçirilen sistemin, sivil havacılık alanında sürdürülebilir bir sınav ekosistemi oluşturduğunu belirten Uraloğlu, aday odaklı bir yapının benimsendiğini ifade etti.
Atılan adımların, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine doğrudan katkı sağlaması hedeflenirken, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
PİLOTLUK EĞİTİMİ VE LİSANS SÜRECİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Pilot olmak için Türkiye'de nereye başvurabilirim?
Pilot adayları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim organizasyonlarına başvuru yapabilir. Bu kurumlar, sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu pilot eğitimlerini verme yetkisine sahiptir.
Pilotluk eğitimi için hangi eğitim düzeyi gerekiyor?
Mevzuata göre en az lise mezunu olmak yeterlidir. Ancak havayolu şirketleri genellikle üniversite mezunu adayları tercih eder. Özellikle teknik bölümlerden mezun olanlar işe alım süreçlerinde daha avantajlıdır.
Mezuniyet dışında hangi kriterler önemli?
Havayolları, adayları işe almadan önce DLR ve benzeri testlerle değerlendirir. Bu süreçte; dikkat, koordinasyon, üç boyutlu düşünme, algı hızı ve temel fizik bilgisi gibi yetkinlikler ölçülür. Bu alanlarda yetersiz olan adayların istihdam edilmesi zorlaşabilir.
İngilizce bilmek zorunlu mu?
Evet. Havacılık sektöründe eğitimler, sınavlar ve teknik dokümanlar İngilizce yürütülür. Bu nedenle ileri seviyede İngilizce bilgisi, pilotluk kariyerinin temel şartlarından biridir.
Eğitim süresi ne kadar sürer?
Havayollarında çalışmayı hedefleyen adaylar için eğitim süresi ortalama 18 ay civarındadır. Bu süre, eğitim yoğunluğu ve bireysel performansa göre değişebilir.
Uçuş okulu seçerken nelere dikkat edilmeli?
Okulun mezun sayısı, mezunlarının iş bulma oranı, eğitim filosu, eğitmen kadrosu ve simülatör imkânları dikkatle incelenmelidir. Ayrıca okulun denetim geçmişi, güvenlik kayıtları ve öğrenci memnuniyeti de önemli kriterler arasında yer alır.
PPL (Hususi Pilot Lisansı) nedir, ne işe yarar?
PPL, hobi ve kişisel uçuşlar için alınan lisans türüdür. En az 18 yaş ve lise mezuniyeti şartı aranır. Eğitim süresi genellikle 3 ila 6 ay arasında değişir ve yaklaşık 45 saatlik uçuş eğitimi içerir. Bu lisans ticari uçuş yetkisi vermez.
ATPL lisansı nedir ve ne kazandırır?
ATPL (Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı), havayollarında pilot olarak çalışabilmek için gereken lisanstır. Bu eğitim en az 750 saat teorik ve en az 195 saat uçuş eğitimini kapsar. Eğitimi tamamlayan adaylar, ticari hava taşımacılığında ikinci pilot olarak görev alabilir.
Pilotluk eğitimine kimler başvurabilir?
En az 18 yaşında, lise mezunu, geçerli sağlık sertifikasına sahip ve iyi derecede İngilizce bilen adaylar başvuru yapabilir. Ayrıca teorik sınavlar ve uçuş yetenek testlerinde başarılı olmak gerekir.