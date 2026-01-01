135 milli emlak uzman yardımcısı alınacak! Bakanlık şartları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 135 milli emlak uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar için KPSS ve sınav takvimi şartları da açıklandı.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 135 milli emlak uzman yardımcısı alımı yapacak.
  • Başvurular 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla alınacak.
  • Adayların en az 4 yıllık lisans mezunu olması, KPSS P48 puan türünden en az 70 alması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
  • Yazılı sınav 6 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara'da 120 dakika süreyle iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından 80 soru ile yapılacak.
  • Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak ve nihai başarı listesi her iki sınavın aritmetik ortalamasıyla belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 135 milli emlak uzman yardımcısı alımı yapacak. Alımlar, Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kapsamında yarışma sınavıyla gerçekleştirilecek.

Bakanlık 135 uzman yardımcısı alacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Başvurular 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak.

Süreç yalnızca dijital ortamda yürütülecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuru için adayların şu kriterleri sağlaması gerekiyor:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşımak
  • En az 4 yıllık lisans mezunu olmak
  • KPSS P48 puan türünden en az 70 almak
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

Yurt dışı mezuniyetlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik şartı aranacak.

SINAV SÜRECİ İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK

Alım süreci yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri ise 1 Haziran'da erişime açılacak.

YAZILI SINAVIN TARİHİ VE İÇERİĞİ

Yazılı sınav, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara'da tek oturum halinde yapılacak.

  • Sınav saati: 10.15
  • Süre: 120 dakika
  • Soru sayısı: 80

Adaylara şu alanlardan sorular yöneltilecek:

  • İktisat
  • Maliye
  • Hukuk
  • Muhasebe

SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından, kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Nihai başarı listesi, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

GÖREV YERİ VE KADRO YAPISI

Alımı yapılacak milli emlak uzman yardımcıları, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapacak. Süreç, "Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri kapsamında yürütülecek.

Bakanlığın yayımladığı ilan, kamu kariyeri hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sürecinde takvimin ve şartların dikkatle incelenmesi, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından önem taşıyor.

Antalya’da zabıta ve memur istihdamı: 23 personel alınacak! Şartlar neler?
23 zabıta ve memur alımı yapılacak!

