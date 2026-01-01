Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 135 milli emlak uzman yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla alınacak.

Adayların en az 4 yıllık lisans mezunu olması, KPSS P48 puan türünden en az 70 alması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Yazılı sınav 6 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara'da 120 dakika süreyle iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından 80 soru ile yapılacak.