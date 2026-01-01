Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 135 milli emlak uzman yardımcısı alımı yapacak. Alımlar, Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kapsamında yarışma sınavıyla gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK
Başvurular 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak.
Süreç yalnızca dijital ortamda yürütülecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Başvuru için adayların şu kriterleri sağlaması gerekiyor:
Yurt dışı mezuniyetlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik şartı aranacak.
SINAV SÜRECİ İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK
Alım süreci yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri ise 1 Haziran'da erişime açılacak.
YAZILI SINAVIN TARİHİ VE İÇERİĞİ
Yazılı sınav, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara'da tek oturum halinde yapılacak.
Adaylara şu alanlardan sorular yöneltilecek:
SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından, kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Nihai başarı listesi, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.
GÖREV YERİ VE KADRO YAPISI
Alımı yapılacak milli emlak uzman yardımcıları, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapacak. Süreç, "Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri kapsamında yürütülecek.
Bakanlığın yayımladığı ilan, kamu kariyeri hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sürecinde takvimin ve şartların dikkatle incelenmesi, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından önem taşıyor.