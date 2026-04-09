İmam hatip alımlarında İlahiyat Fakültesi mezunları, İlahiyat Ön Lisans mezunları ve İmam Hatip Lisesi mezunları için ayrı kontenjanlar belirlendi.

Adayların 2024 yılı KPSS'den mezuniyet durumlarına göre KPSSP124, KPSSP123 veya KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Alımların 2500'ü imam hatip, 709'u Kur'an Kursu öğreticisi olmak üzere toplam 3209 kişi için yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 3209 aday din görevlisi alımı için başvurular 20 Nisan 2026 ile 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresinden online olarak alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3209 aday din görevlisi alımına ilişkin süreç netleşti. Belirlenen kontenjanın üç katı aday arasından seçilecek isimler, gerçekleştirilecek sözlü sınavın ardından Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde göreve başlayacak. Adaylar için başvuru süreci ise 20 Nisan 2026'da başlayacak ve 4 Mayıs 2026 saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden online olarak tamamlanabilecek. İşte başvuru şartları…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI

Adaylar, gerekli şartları taşımaları halinde başvurularını 20 Nisan 2026 ile 4 Mayıs 2026 saat 16.30'a kadar Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

KONTENJAN GRUPLARI VE ŞARTLAR

4/B Sözleşmeli İmam Hatip Alımı (Toplam: 2500 kişi)

KPSSP124: İlahiyat Fakültesi mezunu – 1300 kişi

KPSSP123: İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız – 100 kişi

KPSSP123: İlahiyat Ön Lisans + İHL – 100 kişi

KPSSP122: İHL + Hafız – 1000 kişi

4/B Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi Alımı (Toplam: 709 kişi)

KPSSP124: İlahiyat Fakültesi + Hafız (Erkek) – 50 kişi

KPSSP124: İlahiyat Fakültesi + Hafız (Kadın) – 459 kişi

KPSSP124: İlahiyat Fakültesi (Kadın) – 200 kişi

Genel Toplam: 3209 kişi

3.209 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak.

3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak.

4. 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124 ön lisans mezunları için KPSSP123 ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için)

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

