İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin iki ayrı yönetmelikte yaptığı değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımladı. Hem işe alım kriterlerinde hem de görev usullerinde önemli güncellemeler yapılırken özellikle askerlik ve ikamet şartı öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
ASKERLİK VE İKAMET ŞARTI NETLEŞTİ
Yeni düzenlemeyle birlikte bekçi olmak isteyen erkek adaylar için askerlik görevini tamamlama şartı zorunlu hale getirildi. Daha önce tartışma konusu olan bu kriter, artık başvuru için temel koşullardan biri olacak.
Ayrıca adayların, başvuru yaptıkları il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet ediyor olması gerekecek. Bu düzenleme ile yerel bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.
YAŞ VE EĞİTİM KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ
Bekçilik başvurularında yaş sınırı yeniden belirlendi. Buna göre adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
Eğitim şartında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması şartı korunurken, Türk vatandaşı olma zorunluluğu da devam ediyor.
ADLİ SİCİL VE GÜVENLİK ŞARTLARI KORUNDU
Yeni yönetmelikte adli sicil kriterleri büyük ölçüde aynı kaldı. Adayların;
🔴Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olması,
🔴Devlet güvenliği, anayasal düzen ve benzeri ağır suçlardan hüküm giymemiş olması,
🔴Uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık ve cinsel suçlar gibi başlıklardan sabıkasının bulunmaması şartları korunmaya devam etti.
Bunun yanı sıra kamu haklarından mahrum olmamak ve silahlı görev yapmaya engel bir durumun bulunmaması da aranan kriterler arasında yer aldı.
SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİNE ENGEL
Dikkat çeken bir diğer düzenleme ise siyasi tarafsızlık vurgusu oldu. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya bağlı kuruluşlarına üye olan adayların bekçilik başvurusu yapamayacağı açıkça belirtildi.
ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÖREV ESASLARI YENİDEN TANIMLANDI
Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak korunurken, ihtiyaç halinde bu sürenin valilik onayıyla 56 saate kadar çıkarılabileceği hükme bağlandı. Fazla çalışma sürelerinin ise daha sonra istirahat süresine ekleneceği belirtildi.
Görev saatlerinin esas olarak gün batımından gün doğumuna kadar olan zaman dilimini kapsayacağı ifade edilirken; olağanüstü durumlarda bu saatlerin dışına çıkılabileceği düzenlendi.
DEVRİYE KURALLARINDA DETAYLI DÜZENLEME
Yönetmelikte devriye görevine ilişkin kurallar da ayrıntılı şekilde yeniden ele alındı. Buna göre:
🔴Devriyeler en az iki kişiden oluşacak, kıdemli personel devriyeye liderlik edecek.
🔴Görev sırasında izinsiz ara verilemeyecek.
🔴Bekçiler, görev bölgelerindeki tüm önemli noktaları öğrenmekle yükümlü olacak.
🔴Şüpheli durumlarda kişilere yönelik dıştan kontrol yapılabilecek, ancak üst ve araç araması gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca bekçilerin, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olma görevi açık şekilde vurgulandı.
GÖREV TANIMI GENİŞLETİLDİ
Yeni düzenlemeyle bekçilerin sorumluluk alanı da netleştirildi.
Bekçiler;
🔴Görev bölgelerindeki konut, işyeri ve araçların güvenliğini sağlamak,
🔴Kamu binalarının korunmasına katkıda bulunmak,
🔴Kabahatleri önlemek ve ilgili birimlere bildirmek gibi görevleri yerine getirecek.