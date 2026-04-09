İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin iki ayrı yönetmelikte yaptığı değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımladı. Hem işe alım kriterlerinde hem de görev usullerinde önemli güncellemeler yapılırken özellikle askerlik ve ikamet şartı öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

ASKERLİK VE İKAMET ŞARTI NETLEŞTİ

Yeni düzenlemeyle birlikte bekçi olmak isteyen erkek adaylar için askerlik görevini tamamlama şartı zorunlu hale getirildi. Daha önce tartışma konusu olan bu kriter, artık başvuru için temel koşullardan biri olacak.

Ayrıca adayların, başvuru yaptıkları il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet ediyor olması gerekecek. Bu düzenleme ile yerel bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.