İçişleri Bakanlığı, polis adaylarının eğitim süreçlerine ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokullarında (PMYO) uygulanacak eğitim süreleri, Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle yeniden belirlendi.
YENİ YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bakanlık tarafından hazırlanan "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte her iki kurumda eğitim gören polis adaylarının öğrenim süreleri daha net bir çerçeveye kavuşturuldu.
POMEM'TE EĞİTİM SÜRESİ 8 AYA ÇIKARILDI
POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne eklenen geçici maddeye göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına özel olmak üzere eğitim süresi toplam 8 ay olarak uygulanacak. Bu değişiklikle birlikte adayların mesleki hazırlık sürecinin belirli bir takvim doğrultusunda ilerlemesi hedefleniyor.
PMYO ÖĞRENCİLERİNE 21 HAFTALIK EĞİTİM
Lise mezunu adayların eğitim aldığı PMYO'larda da süre yeniden düzenlendi. Yönetmeliğe eklenen geçici madde doğrultusunda 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için eğitim süresi toplam 21 hafta olarak belirlendi.
UYGULAMA BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Her iki yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelerin yürütülmesi İçişleri Bakanı tarafından sağlanacak. Yeni eğitim süreleri ise yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.