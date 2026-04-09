Polis adayları dikkat! POMEM ve PMYO eğitim süreleri değişti

İçişleri Bakanlığı polis adaylarının eğitim süreçlerinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 2025-2026 döneminde POMEM eğitim süresi 8 aya çıkarılırken, PMYO’larda eğitim süresi 21 hafta olarak güncellendi. İşte polislik eğitimindeki yeni takvimin detayları.

  • İçişleri Bakanlığı, POMEM ve PMYO'daki polis adaylarının eğitim sürelerini yeniden düzenleyen yönetmelik değişikliklerini Resmî Gazete'de yayımladı.
  • POMEM'te 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için eğitim süresi 8 ay olarak belirlendi.
  • PMYO'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için eğitim süresi 21 hafta olarak düzenlendi.
  • Yeni düzenlemeler yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığı, polis adaylarının eğitim süreçlerine ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokullarında (PMYO) uygulanacak eğitim süreleri, Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle yeniden belirlendi.

POMEM'de eğitim süresi 2025-2026 dönemi için 8 ay olarak belirlendi.

YENİ YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakanlık tarafından hazırlanan "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte her iki kurumda eğitim gören polis adaylarının öğrenim süreleri daha net bir çerçeveye kavuşturuldu.

PMYO öğrencileri için eğitim süresi 21 hafta olarak uygulanacak.

POMEM'TE EĞİTİM SÜRESİ 8 AYA ÇIKARILDI

POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne eklenen geçici maddeye göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına özel olmak üzere eğitim süresi toplam 8 ay olarak uygulanacak. Bu değişiklikle birlikte adayların mesleki hazırlık sürecinin belirli bir takvim doğrultusunda ilerlemesi hedefleniyor.

Yeni uygulama bugünden itibaren geçerli olacak.

PMYO ÖĞRENCİLERİNE 21 HAFTALIK EĞİTİM

Lise mezunu adayların eğitim aldığı PMYO'larda da süre yeniden düzenlendi. Yönetmeliğe eklenen geçici madde doğrultusunda 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için eğitim süresi toplam 21 hafta olarak belirlendi.

Eğitim süreleri 2025-2026 yılına özel olarak belirlendi.

UYGULAMA BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Her iki yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelerin yürütülmesi İçişleri Bakanı tarafından sağlanacak. Yeni eğitim süreleri ise yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

