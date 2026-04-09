POMEM'de eğitim süresi 2025-2026 dönemi için 8 ay olarak belirlendi.

YENİ YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakanlık tarafından hazırlanan "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte her iki kurumda eğitim gören polis adaylarının öğrenim süreleri daha net bir çerçeveye kavuşturuldu.