Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adayların katıldığı 2026-MEB-EKYS sınavına ilişkin sonuçlar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI
15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından başlayan değerlendirme işlemleri sona erdi. Böylece adayların merakla beklediği sonuçlar resmi olarak ilan edilmiş oldu.
Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Nisan 2026 saat 10.00 itibarıyla erişebiliyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden yayımlandı.
SONUÇLARA NASIL ULAŞILACAK?
Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Sınavın puanlama süreci, ÖSYM'nin standart ölçme-değerlendirme kriterleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Adayların yanıtları optik okuyucular aracılığıyla okunarak bilgisayar ortamında analiz ediliyor.
🔴Değerlendirmede yalnızca doğru cevaplar dikkate alınıyor, yanlış yanıtlar puanı etkilemiyor.
🔴Her adayın puanı, doğru cevap sayısı esas alınarak 100 tam puan üzerinden hesaplanıyor.
🔴Sınav sonrasında hatalı olduğu belirlenen sorular olması halinde, bu soruların puanları diğer sorulara eşit şekilde dağıtılıyor.
🔴Cevabı sonradan değiştirilen sorular bulunması durumunda ise güncel cevap anahtarı baz alınarak yeniden puanlama yapılıyor.