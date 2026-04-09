MEB EKYS sonuç ekranı: Müdür ve müdür yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı!

Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı (EKYS) sonuçları açıklandı. 15 Mart 2026 tarihinde yapılan sınavın ardından ÖSYM değerlendirme işlemlerini bitirdi. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuç belgelerine ulaşabilirler.

MEB EKYS sonuç ekranı: Müdür ve müdür yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı!
  • ÖSYM, 15 Mart 2026'da gerçekleştirilen 2026-MEB-EKYS sınavının sonuçlarını 9 Nisan 2026 saat 10.00'da açıkladı.
  • Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebiliyor.
  • Sınavda yalnızca doğru cevaplar puanlamaya dahil ediliyor ve yanlış yanıtlar puanı etkilemiyor.
  • Her adayın puanı doğru cevap sayısına göre 100 tam puan üzerinden hesaplanıyor.
  • Hatalı sorular tespit edildiğinde bu soruların puanları diğer sorulara eşit şekilde dağıtılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adayların katıldığı 2026-MEB-EKYS sınavına ilişkin sonuçlar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından başlayan değerlendirme işlemleri sona erdi. Böylece adayların merakla beklediği sonuçlar resmi olarak ilan edilmiş oldu.

Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Nisan 2026 saat 10.00 itibarıyla erişebiliyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden yayımlandı.

SONUÇLARA NASIL ULAŞILACAK?

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek.

Sonuçların ilanıyla birlikte yeni atama sürecinin ilk adımı atıldı.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Sınavın puanlama süreci, ÖSYM'nin standart ölçme-değerlendirme kriterleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Adayların yanıtları optik okuyucular aracılığıyla okunarak bilgisayar ortamında analiz ediliyor.

EKYS Milli Eğitim Bakanlığı’nda müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyenler için kritik önem taşıyor.

🔴Değerlendirmede yalnızca doğru cevaplar dikkate alınıyor, yanlış yanıtlar puanı etkilemiyor.
🔴Her adayın puanı, doğru cevap sayısı esas alınarak 100 tam puan üzerinden hesaplanıyor.
🔴Sınav sonrasında hatalı olduğu belirlenen sorular olması halinde, bu soruların puanları diğer sorulara eşit şekilde dağıtılıyor.
🔴Cevabı sonradan değiştirilen sorular bulunması durumunda ise güncel cevap anahtarı baz alınarak yeniden puanlama yapılıyor.

