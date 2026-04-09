Başvurular her iki belediyede de mesai saatleri içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapılacak, adaylar sözlü ve uygulamalı sınavla değerlendirilecek.

Alanya Belediyesi mühendislik, hukuk, finans, gıda teknolojisi ve veterinerlik gibi bölümlerden önlisans ve lisans mezunlarını en az 60 KPSS puanıyla kabul edecek.

Beykoz Belediyesi lise mezunlarına 16, lisans mezunlarına 4 kadro ayırırken en az 65 KPSS puanı ve B sınıfı ehliyet şartı arıyor.

İstanbul Beykoz Belediyesi 20, Antalya Alanya Belediyesi 20 zabıta memuru olmak üzere toplam 40 personel alımı yapacak.

İstanbul Beykoz ve Antalya Alanya belediyeleri, 2024 KPSS puanı ile toplam 40 zabıta memuru alımı yapacak. En az 60-65 taban puan şartı aranan ilanlarda Beykoz Belediyesi lise mezunlarına fırsat sunarken, Alanya Belediyesi ise veterinerlikten mühendisliğe kadar farklı alanlardan aday kabul edecek. Lise, önlisans ve lisans mezunlarına açık olan başvurular belirlenen tarihlerde şahsen yapılacak, adaylar sözlü ve uygulamalı sınav süreçleriyle değerlendirilecek. İşte başvuru tarihleri…

Başvurular 1 Haziran 2026 ile 5 Haziran 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Adayların başvurularını mesai saatleri içinde (08.30 – 17.30) Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapması gerekiyor. Başvuru sürecinin ardından KPSS puanına göre sıralama yapılacak ve ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek.

Farklı eğitim düzeylerinden adaylara açık olan ilan kapsamında lisans ve önlisans mezunları için çeşitli kadrolar ayrıldı. Özellikle mühendislik, hukuk, finans, gıda teknolojisi ve veterinerlik gibi bölümlerden mezun adaylar başvuru yapabilecek. KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranırken, geniş bölüm yelpazesi sayesinde daha fazla adayın başvurmasına imkân tanınıyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ 20 ZABITA MEMURU İLANI

İstanbul Beykoz Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk defa atanmak üzere toplam 20 zabıta memuru alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla yapılacak.

Yayımlanan ilana göre kadrolar eğitim durumuna göre dağıtıldı. Buna göre lisans mezunları için 4 kişilik kontenjan ayrılırken, lise ve dengi okul mezunları için 16 kişilik kadro belirlendi. Adaylardan en az 65 KPSS puanı istenirken, başvuru yapacakların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Ayrıca adayların yalnızca genel şartları değil, fiziksel kriterleri de karşılaması bekleniyor. Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boy şartı aranırken, boy ve kilo oranının da yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde olması gerekiyor.

Başvurular 13 Mayıs 2026 ile 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Adayların başvurularını mesai saatleri içerisinde (09.00 – 16.30) Beykoz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapması zorunlu olacak. Posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak, eksik evrakla yapılan müracaatlar ise değerlendirmeye alınmayacak.

TİRE BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

Yayımlanan ilana göre Tire Belediyesi toplam 4 zabıta memuru alacak. Kadroya başvuracak adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, gıda mühendisliği, şehir ve bölge planlama ile finans ve bankacılık bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

Adayların ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması şartı aranırken, kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek. KPSS P3 puan türünden en az 65 puan alma şartı da bulunuyor.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 4 Mayıs 2026 ile 6 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Adayların başvurularını mesai günlerinde 09.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında yapması gerekiyor.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ 25 ZABITA MEMURU ALACAK

İzmir'in Karabağlar ilçesinde belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek alımlar, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla yapılacak.

KADRO DETAYLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlana göre alım yapılacak kadrolar genel idare hizmetleri sınıfında yer alıyor ve 9. derece üzerinden istihdam sağlanacak. Adayların çevre temizliği ve denetimi, çevre koruma ve kontrol, adalet, özel güvenlik ve koruma, mahalli idareler ya da yerel yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması şartı aranırken, kadın ve erkek adaylar ilana başvurabilecek. Ayrıca KPSS P93 puan türünden en az 65 puan alma şartı bulunuyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 27 Nisan 2026 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların başvurularını mesai saatleri içerisinde (08.30 – 17.30) şahsen gerçekleştirmesi gerekiyor.

HINIS BELEDİYESİ MEMUR VE ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

Erzurum'un Hınıs ilçesinde belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere memur ve zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda, toplam 4 kişilik kadro için başvuru süreci başlatıldı.

Alımlar, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak. Belirlenen kadrolara başvuracak adayların ilan edilen nitelikleri taşıması, ilgili KPSS puan türünden taban puanı sağlaması ve diğer şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Adaylar, yapılacak değerlendirme sürecinin ardından açıktan atama yöntemiyle göreve başlayacak.

