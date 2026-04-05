Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), üretim süreçlerini güçlendirmek ve yaklaşan kampanya dönemine hazırlık yapmak amacıyla 525 geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular 6 Nisan 2026 itibarıyla başlarken süreç Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek.
ALIM SÜRECİ RESMİ MEVZUATA GÖRE YÜRÜTÜLECEK
Türkşeker tarafından yapılacak işçi alımlarının, 9 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda, işçi talepleri İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla alınacak ve süreç kamu kurumlarına işçi alımına ilişkin belirlenen usullere göre ilerleyecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren İŞKUR'un il ve şube müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere ise İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Başvuru yapmak isteyen adayların ilgili ilanları dikkatle incelemesi ve belirtilen şartları taşıması gerekiyor.
KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU
Türkşeker'in açıkladığı kontenjanlara göre 525 kişilik alım şu şekilde dağıtıldı:
Laboratuvar (Pancar Analiz) – Numune Alma Elemanı: 197 kişi
Kazan Dairesi – Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 76 kişi
Tarım Makineleri Atölyesi – Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 149 kişi
Meydan – Pancar Boşaltma Operatörü: 57 kişi
Muhasebe (Şeker-Malzeme Ambarı) – Ambar İşçisi: 46 kişi
Kampanya Dönemi Öncesi İstihdam Hamlesi
Yapılacak alımla birlikte Türkşeker'in üretim kapasitesini artırmayı ve fabrikalardaki iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor. Özellikle pancar işleme sezonu öncesinde gerçekleştirilen bu alım, hem sektör hem de iş arayanlar açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Yeni istihdam kapısı aralayan bu gelişme, kamu sektöründe geçici de olsa çalışma imkânı arayan binlerce aday için dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.