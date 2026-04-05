CANLI YAYIN
Geri

Türkşeker İŞKUR üzerinden 525 işçi alımı yapacak! Şartlar ve kadrolar belli oldu

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), yaklaşan kampanya dönemi öncesinde üretim tesislerini güçlendirmek amacıyla 525 geçici işçi alacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek başvurular 6 Nisan 2026 itibarıyla başlarken alımların Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik esaslarına göre yapılacağı bildirildi.

Giriş Tarihi:
Türkşeker İŞKUR üzerinden 525 işçi alımı yapacak! Şartlar ve kadrolar belli oldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), üretim süreçlerini güçlendirmek ve yaklaşan kampanya dönemine hazırlık yapmak amacıyla 525 geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular 6 Nisan 2026 itibarıyla başlarken süreç Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek.

Türkşeker’in 525 kişilik geçici işçi alımıyla fabrikalarda yeni istihdam süreci başladı. (Haberde yer alan fotoğraflar AA ve Türkşeker'den alınmıştır)

ALIM SÜRECİ RESMİ MEVZUATA GÖRE YÜRÜTÜLECEK

Türkşeker tarafından yapılacak işçi alımlarının, 9 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda, işçi talepleri İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla alınacak ve süreç kamu kurumlarına işçi alımına ilişkin belirlenen usullere göre ilerleyecek.

Başvurular 6 Nisan itibarıyla İŞKUR üzerinden alınırken adaylar yoğun ilgi gösteriyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren İŞKUR'un il ve şube müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere ise İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru yapmak isteyen adayların ilgili ilanları dikkatle incelemesi ve belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

En fazla kontenjan 197 kişiyle pancar analiz laboratuvarı kadrosuna ayrıldı.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Türkşeker'in açıkladığı kontenjanlara göre 525 kişilik alım şu şekilde dağıtıldı:

Laboratuvar (Pancar Analiz) – Numune Alma Elemanı: 197 kişi
Kazan Dairesi – Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 76 kişi
Tarım Makineleri Atölyesi – Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 149 kişi
Meydan – Pancar Boşaltma Operatörü: 57 kişi
Muhasebe (Şeker-Malzeme Ambarı) – Ambar İşçisi: 46 kişi
Kampanya Dönemi Öncesi İstihdam Hamlesi

Şeker fabrikalarında görevlendirilecek yeni personel sezon boyunca üretim sürecine destek verecek.

Yapılacak alımla birlikte Türkşeker'in üretim kapasitesini artırmayı ve fabrikalardaki iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor. Özellikle pancar işleme sezonu öncesinde gerçekleştirilen bu alım, hem sektör hem de iş arayanlar açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Yeni istihdam kapısı aralayan bu gelişme, kamu sektöründe geçici de olsa çalışma imkânı arayan binlerce aday için dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.

Milli Saraylar 9 itfaiyeci istihdam edecek: Başvuru şartları netleşti
SONRAKİ HABER

9 itfaiyeci alınacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler