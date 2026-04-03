Milli Saraylar 9 itfaiyeci istihdam edecek: Başvuru şartları netleşti

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli itfaiyeci alımı için süreci başlattı. Kurumun resmi ilanına göre adaylar, 13 Nisan 2026 tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını online olarak yapabiliyor.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alan 9 erkek itfaiyeci alacak.
  • Adayların Sivil Savunma ve İtfaiyecilik gibi ön lisans bölümlerinden mezun olmaları, C sınıfı ehliyet sahibi olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
  • Başvurular 3 Nisan 2026 tarihinde başlayıp 13 Nisan 2026 tarihinde sona erecek ve sadece Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet ile yapılacak.
  • Seçim süreci KPSS puanına göre ön eleme, engel atlama ve hortum atma gibi fiziksel etaplardan oluşan parkur sınavı ve sözlü mülakat olmak üzere üç aşamadan oluşuyor.
  • Alımlar 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde yapılacak ve personel 24 saat esasına dayalı vardiyalı sistemde çalışacak.

Tarihi saray ve kasırların güvenliğini artırmayı hedefleyen Milli Saraylar İdaresi, 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alan 9 erkek itfaiyeci alıyor. Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan ilana göre, adayların "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" gibi ilgili ön lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

MİLLİ SARAYLAR 9 İTFAİYECİ ALIMI YAPIYOR: BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, tarihi mirası koruma faaliyetleri kapsamında merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 9 sözleşmeli itfaiyeci alacağını açıkladı. 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi çerçevesinde yapılacak alımlar için başvurular 13 Nisan 2026 tarihine kadar devam ediyor.

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

Adayların başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapma imkanı bulunmuyor; tüm süreç e-Devlet entegrasyonu ile yürütülüyor.

  • Başlangıç Tarihi: 3 Nisan 2026, Saat 20:00

  • Son Başvuru Tarihi: 13 Nisan 2026, Saat 23:59

  • Başvuru Platformu: Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Milli Saraylar bünyesinde görev alacak itfaiyeciler için hem akademik hem de fiziksel kriterler ön planda tutuluyor.

KriterDetaylar
EğitimÖn lisans; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik veya Yangın Güvenliği mezunu olmak
KPSS Puanı2024 KPSS P93 puan türünden minimum 60 puan
Yaş Sınırı13 Nisan 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
CinsiyetErkek adaylar
EhliyetC sınıfı sürücü belgesi
Çalışma Düzeni24 saat esasına dayalı vardiyalı sistem

Milli Saraylar İdaresi, envanterindeki saray ve kasırların güvenliği için kadrosunu 9 yeni itfaiyeci ile güçlendiriyor.

SINAV SÜRECİ: ÜÇ AŞAMALI ELEME

Adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandıktan sonra zorlu bir seçme sürecine tabi tutulacak:

  1. Ön Eleme: KPSS puanına göre en yüksekten başlanarak kadronun 10 katı (90 kişi) uygulama sınavına çağrılacak.

  2. Uygulama (Parkur) Sınavı: Engel atlama, tünel geçişi, kule tırmanma ve hortum atma gibi fiziksel etaplardan oluşan bu sınavdan en az 60 puan alınması şart.

  3. Sözlü Mülakat: Uygulamalı sınavda başarılı olan ilk 45 aday, liyakat ve genel kültürün ölçüldüğü mülakat aşamasına geçecek.

Editör Analizi: Milli Saraylar gibi paha biçilemez tarihi eserlerin bulunduğu bir kurumda itfaiyeci olmak, standart bir yangın söndürme görevinden fazlasını gerektirir. Burada görev alacak personelin, müdahale sırasında tarihi dokuya zarar vermeyecek hassas teknikleri bilmesi ve yüksek kondisyona sahip olması kritik önemdedir. Bu nedenle parkur sınavı, adayların sadece gücünü değil, koordinasyon yeteneğini de ölçmeyi amaçlıyor.

Adaylar, 13 Nisan 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden dijital başvurularını tamamlayabilecek.

MİLLİ SARAYLAR İTFAİYECİ ALIMINDA DİKKAT ÇEKEN KRİTİK DETAYLAR

Milli Saraylar bünyesinde çalışmak, sadece bir kamu görevi değil, aynı zamanda dünya mirası sayılan yapıların yangın güvenliğini sağlamak anlamına geliyor. İşte bu özel ilanda adayların fark yaratabileceği ek detaylar:

Tarihi dokuya müdahale hassasiyeti

Sıradan bir yangın söndürme işleminde ana hedef alevleri en hızlı şekilde etkisiz hale getirmektir. Ancak Dolmabahçe, Topkapı veya Beylerbeyi gibi saraylarda görev yapacak personelin; antika eşyalar, paha biçilemez tablolar ve asırlık ahşap yapılar üzerindeki söndürme tekniklerini bilmesi gerekir. Kurumun, mülakat aşamasında adayların bu "koruma bilincini" ölçmesi bekleniyor.

Özlük hakları ve 4/B statüsü

Alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında "sözleşmeli personel" statüsünde yapılacak. Bu statüdeki personel;

  • Sosyal güvenlik açısından 4/A (SSK) kapsamında değerlendirilir.

  • Tayin hakları sınırlıdır (kurum içi boş pozisyon ve mazeret durumuna göre).

  • Maaşlar, her yıl açıklanan sözleşmeli personel tavan ücretleri ve kurum içi ek ödemelere göre belirlenir.

Milli Saraylar itfaiyeci alımı ilanında, 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

Fiziki yeterlilik testi (Parkur) içeriği

Uygulama sınavı sadece bir koşudan ibaret değil. Adayların karşılaşacağı muhtemel etaplar şunlardır:

  • Hız ve Çeviklik: 400 metrelik kısa mesafe koşusu.

  • Mukavemet: Belirli ağırlıktaki kum torbalarını veya yangın ekipmanlarını taşıma.

  • Yükseklik Korkusu Testi: İtfaiye merdiveni veya kuleye tırmanarak ekipman kullanımı.

  • Psikolojik Dayanıklılık: Kapalı ve dar alanlardan (tünel) hızlı geçiş yapabilme.

Milli Saraylar bünyesinde görev alacak itfaiyeciler, 24 saat esasına dayalı çalışma düzeninde istihdam edilecek. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

SIKÇA SORULAN SORULAR

Milli Saraylar itfaiyeci başvurusu nereden yapılır?

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla gerçekleştirilir. Şahsen başvuru kabul edilmez.

KPSS taban puanı kaçtır?

İlana başvurabilmek için 2024 KPSS P93 (Ön Lisans) puan türünden en az 60 puan almış olmanız gerekmektedir.

Kadın adaylar başvuru yapabilir mi?

Yayımlanan resmi ilanda, itfaiyeci kadrosu için sadece erkek adayların başvurularının kabul edileceği belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? İlk Defa ve Yeniden Atama kura takvimiSağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? İlk Defa ve Yeniden Atama kura takvimi
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? İlk Defa ve Yeniden Atama kura takvimi
Brüt maaş 67.718 TL olacak: SPK 9 bilişim personeli alıyor! Şartlar neler?Brüt maaş 67.718 TL olacak: SPK 9 bilişim personeli alıyor! Şartlar neler?
Brüt maaş 67.718 TL olacak: SPK 9 bilişim personeli alıyor! Şartlar neler?
KPSS 70 puanı olanlar: TBMM yasa uzman yardımcısı alacak! Şartlar neler?KPSS 70 puanı olanlar: TBMM yasa uzman yardımcısı alacak! Şartlar neler?
KPSS 70 puanı olanlar: TBMM yasa uzman yardımcısı alacak! Şartlar neler?

Memura farklı zam: Mart enflasyonu açıklandı TAKVİM maaşları hesapladı
SONRAKİ HABER

Memura "fark"lı zam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler