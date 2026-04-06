Atamalar hizmet puanına göre yapılacak, eşitlik durumunda hizmet süresi ve bilgisayar kurası belirleyici olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecini başlattı. İki aşamalı olarak yürütülecek sürecin ilk adımı olan "ön başvuru" dönemi bugün itibarıyla başladı. Başvurularını zamanında yapmayan öğretmenler, ilerleyen aşamada tercih hakkı elde edemeyecek.

MEB tarafından yayımlanan takvime göre alan değişikliği süreci belirlenen tarihler doğrultusunda ilerleyecek. Ön başvurular 6-10 Nisan tarihleri arasında alınacak. Bu aşamayı tamamlayan öğretmenler için tercih başvuruları ise 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçlarının ise 28 Nisan'da ilan edilmesi planlanıyor.

ÖN BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Öğretmenler ön başvurularını, MEB'in resmi internet adresleri olan "mebbis.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" üzerinden erişilebilen Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuru öncesinde adayların MEBBİS e-Personel Modülü üzerinden kimlik, öğrenim, hizmet süresi ve hizmet puanı gibi bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik ya da hatalı bilgilerin ise belgeye dayalı şekilde eğitim kurumu, ilçe veya il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla düzeltilmesi isteniyor.

Ayrıca öğretmenlerin, geçmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini de sistemde güncel olarak tanımlamış olmaları şart.

