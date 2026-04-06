Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecini başlattı. İki aşamalı olarak yürütülecek sürecin ilk adımı olan "ön başvuru" dönemi bugün itibarıyla başladı. Başvurularını zamanında yapmayan öğretmenler, ilerleyen aşamada tercih hakkı elde edemeyecek.
BAŞVURU TAKVİMİ NETLEŞTİ
MEB tarafından yayımlanan takvime göre alan değişikliği süreci belirlenen tarihler doğrultusunda ilerleyecek. Ön başvurular 6-10 Nisan tarihleri arasında alınacak. Bu aşamayı tamamlayan öğretmenler için tercih başvuruları ise 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçlarının ise 28 Nisan'da ilan edilmesi planlanıyor.
ÖN BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Öğretmenler ön başvurularını, MEB'in resmi internet adresleri olan "mebbis.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" üzerinden erişilebilen Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Başvuru öncesinde adayların MEBBİS e-Personel Modülü üzerinden kimlik, öğrenim, hizmet süresi ve hizmet puanı gibi bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik ya da hatalı bilgilerin ise belgeye dayalı şekilde eğitim kurumu, ilçe veya il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla düzeltilmesi isteniyor.
Ayrıca öğretmenlerin, geçmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini de sistemde güncel olarak tanımlamış olmaları şart.
ÖN BAŞVURU YAPMAYANLAR TERCİH AŞAMASINA GEÇEMEYECEK
Sürecin en kritik noktalarından biri ise ön başvuru zorunluluğu. Ön başvuru yapmayan öğretmenler, ikinci aşama olan tercih ve atama sürecine katılamayacak. Bu nedenle başvuruların belirtilen tarihler içinde tamamlanması büyük önem taşıyor.
TERCİH VE ATAMA SÜRECİNDE NELER OLACAK?
Ön başvurusu onaylanan öğretmenler görev yaptıkları ildeki kontenjanlara başvuruda bulunabilecek. Bunun yanı sıra öğretmen doluluk oranlarına göre belirlenen 12 il için il dışı tercih hakkı da tanınacak. Bu iller arasında İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Hakkari gibi yoğun ihtiyaç bulunan bölgeler yer alıyor.
Adaylar tercihine açılan tüm eğitim kurumlarını seçebilecek. Başvurular, öğretmenin görev yaptığı kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak ve resmi evrak süreci tamamlanacak.
ATAMALAR HİZMET PUANINA GÖRE YAPILACAK
Atama işlemlerinde temel kriter hizmet puanı olacak. Puan eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi dikkate alınacak. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atamalar bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Hizmet puanı ve hizmet süresi hesaplamalarında başvurunun son günü esas alınacak. Ayrıca Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında geçen kadrolu ve sözleşmeli süreler de değerlendirmeye dahil edilecek.
SONUÇLAR NİSAN SONUNDA AÇIKLANACAK
Alan değişikliği sürecine ilişkin atama sonuçları 28 Nisan'da MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler sonuçlarını personel.meb.gov.tr adresinden takip edebilecek.
