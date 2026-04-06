CANLI YAYIN
Geri

MEB alan değişikliği ön başvuru ekranı: Öğretmen atamaları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binlerce öğretmenin heyecanla beklediği 2026 yılı alan değişikliği sürecini resmen başlattı. İki aşamalı olarak kurgulanan sistemde süreç bugün itibarıyla "ön başvuru" dönemiyle start alıyor. Bakanlık ön başvuru yapmayan öğretmenlerin tercih ekranına erişemeyeceği konusunda uyarılarda bulunurken atamaların hizmet puanı ve hizmet süresi kriterlerine göre yapılacağı açıklandı. İşte öğretmenlerin 6-10 Nisan tarihleri arasında dikkat etmesi gereken kritik başvuru detayları ve tüm süreç takvimi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet
  • MEB, öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecini başlattı ve ön başvurular 6-10 Nisan tarihleri arasında alınacak.
  • Ön başvuru yapmayan öğretmenler 20-24 Nisan 2026'daki tercih aşamasına katılamayacak.
  • Başvurular mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinden Elektronik Ön Başvuru Formu ile yapılacak.
  • Atamalar hizmet puanına göre yapılacak, eşitlik durumunda hizmet süresi ve bilgisayar kurası belirleyici olacak.
  • Atama sonuçları 28 Nisan'da MEB'in resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecini başlattı. İki aşamalı olarak yürütülecek sürecin ilk adımı olan "ön başvuru" dönemi bugün itibarıyla başladı. Başvurularını zamanında yapmayan öğretmenler, ilerleyen aşamada tercih hakkı elde edemeyecek.

Öğretmenler için alan değişikliği sürecinde ön başvuru dönemi başladı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BAŞVURU TAKVİMİ NETLEŞTİ

MEB tarafından yayımlanan takvime göre alan değişikliği süreci belirlenen tarihler doğrultusunda ilerleyecek. Ön başvurular 6-10 Nisan tarihleri arasında alınacak. Bu aşamayı tamamlayan öğretmenler için tercih başvuruları ise 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçlarının ise 28 Nisan'da ilan edilmesi planlanıyor.

Başvuruların ilk adımı 6-10 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

ÖN BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Öğretmenler ön başvurularını, MEB'in resmi internet adresleri olan "mebbis.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" üzerinden erişilebilen Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuru öncesinde adayların MEBBİS e-Personel Modülü üzerinden kimlik, öğrenim, hizmet süresi ve hizmet puanı gibi bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik ya da hatalı bilgilerin ise belgeye dayalı şekilde eğitim kurumu, ilçe veya il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla düzeltilmesi isteniyor.

Ayrıca öğretmenlerin, geçmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini de sistemde güncel olarak tanımlamış olmaları şart.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ön başvuru yapmayan öğretmenler tercih hakkı elde edemeyecek.

ÖN BAŞVURU YAPMAYANLAR TERCİH AŞAMASINA GEÇEMEYECEK

Sürecin en kritik noktalarından biri ise ön başvuru zorunluluğu. Ön başvuru yapmayan öğretmenler, ikinci aşama olan tercih ve atama sürecine katılamayacak. Bu nedenle başvuruların belirtilen tarihler içinde tamamlanması büyük önem taşıyor.

Başvurular MEBBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

TERCİH VE ATAMA SÜRECİNDE NELER OLACAK?

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler görev yaptıkları ildeki kontenjanlara başvuruda bulunabilecek. Bunun yanı sıra öğretmen doluluk oranlarına göre belirlenen 12 il için il dışı tercih hakkı da tanınacak. Bu iller arasında İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Hakkari gibi yoğun ihtiyaç bulunan bölgeler yer alıyor.

Adaylar tercihine açılan tüm eğitim kurumlarını seçebilecek. Başvurular, öğretmenin görev yaptığı kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak ve resmi evrak süreci tamamlanacak.

Öğretmenlerin başvuru öncesi bilgilerini sistem üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

ATAMALAR HİZMET PUANINA GÖRE YAPILACAK

Atama işlemlerinde temel kriter hizmet puanı olacak. Puan eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi dikkate alınacak. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atamalar bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Hizmet puanı ve hizmet süresi hesaplamalarında başvurunun son günü esas alınacak. Ayrıca Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında geçen kadrolu ve sözleşmeli süreler de değerlendirmeye dahil edilecek.

SONUÇLAR NİSAN SONUNDA AÇIKLANACAK

Alan değişikliği sürecine ilişkin atama sonuçları 28 Nisan'da MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler sonuçlarını personel.meb.gov.tr adresinden takip edebilecek.

DETAYLI DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ

Türkşeker İŞKUR üzerinden 525 işçi alımı yapacak! Şartlar ve kadrolar belli oldu
SONRAKİ HABER

Türkşeker 525 işçi alımı yapacak!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler