Teknik kadroların yanı sıra 3 aşçı, 2 resepsiyon görevlisi ve 1 garson olmak üzere 6 yardımcı hizmetler personeli alınacak.

Öncelik hakkına sahip adaylar için belge tarihine göre ayrı liste oluşturulacak ve yine açık iş sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılacak.

Alımda 396 tekniker kadrosu bulunuyor ve bunların 324'ü elektrik, 40'ı elektronik, 14'ü inşaat, 8'i harita branşında yer alıyor.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar, 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanlar arasından en yüksek puandan başlanarak açık iş sayısının dört katı kadar belirlenecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), önlisans mezunlarını kapsayan 402 kişilik sürekli işçi alımı için duyuru yayımladı. Kurum bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve kadro detaylarına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı.

Başvurular 13-17 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

TEİAŞ işçi alımı için başvurular, 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il ve şube müdürlüklerinden yapabilecekleri gibi, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla da tamamlayabilecek.

Başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili ilanlara ulaşmaları gerekiyor.