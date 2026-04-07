MSB İŞKUR'dan sürekli işçi alımı yapacak! 178 kişilik kadro açıldı: Şartlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2026 yılı sürekli işçi alımı sürecini resmen başlattı. Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) statülerinde toplam 178 personelin istihdam edileceği ilan edildi. 6 Nisan’da başlayan başvurular 10 Nisan 2026 tarihine kadar İŞKUR üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. İşte MSB işçi alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ve adayların dikkat etmesi gereken kritik tarihler...

MSB İŞKUR'dan sürekli işçi alımı yapacak! 178 kişilik kadro açıldı: Şartlar neler?
  • Milli Savunma Bakanlığı 2026 yılında 87 engelli ve 91 TMSY statüsünde olmak üzere toplam 178 sürekli işçi alacak.
  • Başvurular 6 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 10 Nisan 2026 tarihine kadar İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak.
  • Adayların 18-36 yaş aralığında olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve askerlik durumunun uygun olması gerekiyor.
  • Engelli kadrosuna başvuracak adayların en az yüzde 40 oranında engelli olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri şart.
  • Alımlar Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kocaeli, Çanakkale, Kayseri dahil 13 ilde bulunan bakım fabrika müdürlükleri ve tersane komutanlıklarında yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı sürekli işçi alımına ilişkin ilanı yayımlandı. İlanla birlikte başvuru süreci ve şartlar netleşirken, adaylar için kritik tarihler de duyuruldu. Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) adaylar arasından toplam 178 sürekli işçi alınacak.

MSB’nin 2026 yılı sürekli işçi alımı için başvuru süreci başladı. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv ve Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

KONTENJAN DAĞILIMI VE KADRO DETAYLARI

Yayımlanan ilana göre alımlar iki farklı statüde gerçekleştirilecek:

📌87 engelli işçi
📌91 TMSY statüsünde işçi

Adaylar, yalnızca tek bir iş kolu ve iş yeri için başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapanların müracaatları geçersiz sayılacak.

Alımlar İŞKUR üzerinden belirlenen tarihler arasında yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru süreci 06 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 10 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Tüm başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR sisteminde yayımlanan ilanı dikkatle inceleyerek ilgili pozisyon üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki temel kriterleri sağlaması gerekiyor:

📌Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
📌18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak
📌Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
📌Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmaması
📌Kamusal haklardan mahrum olmamak
📌Askerlikle ilişiğinin bulunmaması (yapmış, tecilli veya muaf)
📌Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Ayrıca adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin eğitim veya mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları şartı aranıyor.

ÖNCELİK HAKKI VE BAŞVURU SINIRLAMALARI

Öncelik hakkına sahip adayların bu durumlarını belgelemeleri gerekiyor. Ancak davet edildiği halde başvuru yapmayan, sınava katılmayan ya da işi kabul etmeyen adaylar bu haklarını kaybedecek.

Kamu kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılan kişilerin başvuruları ise kabul edilmeyecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE SAĞLIK ŞARTI

Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, adaylardan ayrıca görev yapmalarına engel bir sağlık durumunun bulunmadığını gösteren rapor talep edilecek.

Bu nedenle, adayların MERNİS kayıtlarındaki adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması büyük önem taşıyor.

ENGELLİ VE TMSY ADAYLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Engelli kadrosuna başvuracak adayların, en az %40 oranında engelli olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri gerekiyor.

TMSY statüsünde başvuru yapacak adayların ise askerlik hizmeti sırasında terör olayları nedeniyle yaralandıklarını resmi belgelerle kanıtlamaları şartı bulunuyor.

ENGELLİ VE TMSY İŞÇİ İHTİYACI (KADRO VE KONTENJANLAR)

Sıraİlİş YeriMeslekEngelli İhtiyacıTMSY İhtiyacı
1Afyonkarahisar8. Ana Bakım Fabrika Müd.Meydancı10
2Ankara5. Ana Bakım Fabrika Müd.Aşçı50
3Çanakkale42. Bakım Fabrika Müd.Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye021
4Diyarbakır52. Bakım Fabrika Müd.Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye03
5Elazığ54. Bakım Fabrika Müd.Meydancı10
6Erzurum55. Bakım Fabrika Müd.Meydancı20
7Eskişehir1. Hava Bakım Fabrika Müd.Meydancı10
8MersinMersin Tersanesi KomutanlığıMeydancı30
9İstanbulİstanbul Tersanesi KomutanlığıAşçı80
10İzmirİzmir Tersanesi KomutanlığıMeydancı170
11İzmirİzmir Tersanesi KomutanlığıMalzeme İstif, Tahmil, Tahliye016
12Kayseri2. Hava Bakım Fabrika Müd.Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye05
13KocaeliGölcük Tersanesi KomutanlığıAşçı80
14Konya56. Bakım Fabrika Müd.Meydancı220
15Konya56. Bakım Fabrika Müd.Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye027
16MuğlaAksaz Tersanesi KomutanlığıMeydancı50
17MuğlaAksaz Tersanesi KomutanlığıMalzeme İstif, Tahmil, Tahliye05
18Niğde7. Ana Bakım Fabrika Müd.Meydancı20
19Tekirdağ43. Bakım Fabrika Müd.Meydancı02
20Tekirdağ43. Bakım Fabrika Müd.Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye02
