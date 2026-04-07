Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı sürekli işçi alımına ilişkin ilanı yayımlandı. İlanla birlikte başvuru süreci ve şartlar netleşirken, adaylar için kritik tarihler de duyuruldu. Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) adaylar arasından toplam 178 sürekli işçi alınacak.
KONTENJAN DAĞILIMI VE KADRO DETAYLARI
Yayımlanan ilana göre alımlar iki farklı statüde gerçekleştirilecek:
📌87 engelli işçi
📌91 TMSY statüsünde işçi
Adaylar, yalnızca tek bir iş kolu ve iş yeri için başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapanların müracaatları geçersiz sayılacak.
BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru süreci 06 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 10 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Tüm başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
Başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR sisteminde yayımlanan ilanı dikkatle inceleyerek ilgili pozisyon üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki temel kriterleri sağlaması gerekiyor:
📌Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
📌18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak
📌Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
📌Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmaması
📌Kamusal haklardan mahrum olmamak
📌Askerlikle ilişiğinin bulunmaması (yapmış, tecilli veya muaf)
📌Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
Ayrıca adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin eğitim veya mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları şartı aranıyor.
ÖNCELİK HAKKI VE BAŞVURU SINIRLAMALARI
Öncelik hakkına sahip adayların bu durumlarını belgelemeleri gerekiyor. Ancak davet edildiği halde başvuru yapmayan, sınava katılmayan ya da işi kabul etmeyen adaylar bu haklarını kaybedecek.
Kamu kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılan kişilerin başvuruları ise kabul edilmeyecek.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE SAĞLIK ŞARTI
Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, adaylardan ayrıca görev yapmalarına engel bir sağlık durumunun bulunmadığını gösteren rapor talep edilecek.
Bu nedenle, adayların MERNİS kayıtlarındaki adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması büyük önem taşıyor.
ENGELLİ VE TMSY ADAYLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
Engelli kadrosuna başvuracak adayların, en az %40 oranında engelli olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri gerekiyor.
TMSY statüsünde başvuru yapacak adayların ise askerlik hizmeti sırasında terör olayları nedeniyle yaralandıklarını resmi belgelerle kanıtlamaları şartı bulunuyor.
ENGELLİ VE TMSY İŞÇİ İHTİYACI (KADRO VE KONTENJANLAR)
|Sıra
|İl
|İş Yeri
|Meslek
|Engelli İhtiyacı
|TMSY İhtiyacı
|1
|Afyonkarahisar
|8. Ana Bakım Fabrika Müd.
|Meydancı
|1
|0
|2
|Ankara
|5. Ana Bakım Fabrika Müd.
|Aşçı
|5
|0
|3
|Çanakkale
|42. Bakım Fabrika Müd.
|Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye
|0
|21
|4
|Diyarbakır
|52. Bakım Fabrika Müd.
|Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye
|0
|3
|5
|Elazığ
|54. Bakım Fabrika Müd.
|Meydancı
|1
|0
|6
|Erzurum
|55. Bakım Fabrika Müd.
|Meydancı
|2
|0
|7
|Eskişehir
|1. Hava Bakım Fabrika Müd.
|Meydancı
|1
|0
|8
|Mersin
|Mersin Tersanesi Komutanlığı
|Meydancı
|3
|0
|9
|İstanbul
|İstanbul Tersanesi Komutanlığı
|Aşçı
|8
|0
|10
|İzmir
|İzmir Tersanesi Komutanlığı
|Meydancı
|17
|0
|11
|İzmir
|İzmir Tersanesi Komutanlığı
|Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye
|0
|16
|12
|Kayseri
|2. Hava Bakım Fabrika Müd.
|Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye
|0
|5
|13
|Kocaeli
|Gölcük Tersanesi Komutanlığı
|Aşçı
|8
|0
|14
|Konya
|56. Bakım Fabrika Müd.
|Meydancı
|22
|0
|15
|Konya
|56. Bakım Fabrika Müd.
|Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye
|0
|27
|16
|Muğla
|Aksaz Tersanesi Komutanlığı
|Meydancı
|5
|0
|17
|Muğla
|Aksaz Tersanesi Komutanlığı
|Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye
|0
|5
|18
|Niğde
|7. Ana Bakım Fabrika Müd.
|Meydancı
|2
|0
|19
|Tekirdağ
|43. Bakım Fabrika Müd.
|Meydancı
|0
|2
|20
|Tekirdağ
|43. Bakım Fabrika Müd.
|Malzeme İstif, Tahmil, Tahliye
|0
|2