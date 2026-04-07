Engelli ve TMSY adaylar için ayrı kontenjanlar ayrıldı. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki temel kriterleri sağlaması gerekiyor: 📌Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

📌18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak

📌Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak

📌Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmaması

📌Kamusal haklardan mahrum olmamak

📌Askerlikle ilişiğinin bulunmaması (yapmış, tecilli veya muaf)

📌Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak Ayrıca adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin eğitim veya mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları şartı aranıyor.

Engelli kadrosu için en az yüzde 40 rapor şartı aranıyor. ÖNCELİK HAKKI VE BAŞVURU SINIRLAMALARI Öncelik hakkına sahip adayların bu durumlarını belgelemeleri gerekiyor. Ancak davet edildiği halde başvuru yapmayan, sınava katılmayan ya da işi kabul etmeyen adaylar bu haklarını kaybedecek. Kamu kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılan kişilerin başvuruları ise kabul edilmeyecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE SAĞLIK ŞARTI Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, adaylardan ayrıca görev yapmalarına engel bir sağlık durumunun bulunmadığını gösteren rapor talep edilecek. Bu nedenle, adayların MERNİS kayıtlarındaki adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması büyük önem taşıyor. ENGELLİ VE TMSY ADAYLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR Engelli kadrosuna başvuracak adayların, en az %40 oranında engelli olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri gerekiyor. TMSY statüsünde başvuru yapacak adayların ise askerlik hizmeti sırasında terör olayları nedeniyle yaralandıklarını resmi belgelerle kanıtlamaları şartı bulunuyor.