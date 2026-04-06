Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), önlisans mezunlarını kapsayan 402 kişilik sürekli işçi alımı için duyuru yayımladı. Kurum bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve kadro detaylarına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı.
BAŞVURULAR 13 NİSAN'DA BAŞLIYOR
TEİAŞ işçi alımı için başvurular, 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il ve şube müdürlüklerinden yapabilecekleri gibi, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla da tamamlayabilecek.
Başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili ilanlara ulaşmaları gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI İLANLARDA YER ALACAK
Alıma ilişkin detaylı başvuru şartları, İŞKUR'da yayımlanacak ilan metinlerinde ve TEİAŞ'ın resmi internet sitesinde duyurulacak. Adayların başvuru öncesinde belirtilen kriterleri dikkatle incelemeleri önem taşıyor.
TEİAŞ ALIMINDA SÖZLÜ SINAV SÜRECİ NETLEŞTİ: ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 402 sürekli işçi alımına ilişkin sürecin en kritik aşamalarından biri olan sözlü sınav için aday belirleme yöntemi açıklandı. Başvuru yapan adaylar arasından hangi kriterlere göre seçim yapılacağı netlik kazandı.
KPSS PUANINA GÖRE SIRALAMA YAPILACAK
İŞKUR üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar arasından, 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olanlar değerlendirmeye alınacak. Bu şartı sağlayan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak.
Açık iş sayısının dört katı kadar aday, bu sıralama doğrultusunda belirlenerek sözlü sınav sürecine dahil edilecek.
ÖNCELİK HAKKI OLANLAR İÇİN AYRI LİSTE
Öncelik hakkına sahip adaylar için ise ayrı bir değerlendirme yapılacak. Bu kapsamdaki başvurularda, adayların sahip olduğu öncelik belgesinin tarihi esas alınacak.
Belge tarihi daha eski olan adaylardan başlanarak yine açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve ayrı bir liste oluşturulacak.
ŞARTLARI SAĞLAYANLAR SINAVA ÇAĞRILACAK
Her iki listede yer alan ve başvuru şartlarını taşıyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecek. Böylece hem KPSS puanı ile başvuranlar hem de öncelik hakkı bulunan adaylar için süreç paralel şekilde ilerleyecek.
KADRO DAĞILIMI NETLEŞTİ
TEİAŞ'ın gerçekleştireceği alımda teknik kadrolar ağırlıkta olacak. Toplam 396 tekniker kadrosunun branşlara göre dağılımı şu şekilde:
324 Elektrik
40 Elektronik
14 İnşaat
8 Harita
4 Makine
2 Sıhhi Tesisat
2 Kimya
1 Kaynak
1 Teknik Ressam
Bunun yanı sıra yardımcı hizmetler kapsamında ise 6 personel istihdam edilecek. Bu kadrolar 3 aşçı, 2 resepsiyon görevlisi ve 1 garson olarak belirlendi.
GÖREV YERLERİ İLANDA BELİRTİLECEK
İşe alınacak personelin unvanlarıyla birlikte görev yapacakları iller de yayımlanacak ilanlarda yer alacak. Adayların tercih ve başvuru sürecinde bu detayları dikkate alması gerekiyor.
TEİAŞ'ın geniş kapsamlı bu personel alımı, kamu sektöründe kariyer hedefleyen önlisans mezunları için önemli bir fırsat sunuyor.