Kahramanmaraş'ta 1000 kişilik TYP ilanı: 16 Ocak'a kadar başvurular e-Devlet'ten alınacak
Kahramanmaraş Valiliği ve İŞKUR iş birliğiyle, şehir genelindeki kamusal alanların bakım ve temizliği için 1000 kişilik TYP kontenjanı açıldı. Adaylar başvurularını 16 Ocak 2026'ya kadar e-Devlet veya ALO 170 üzerinden yapabilecek.
Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 2 Şubat-30 Haziran 2026 tarihleri arasında görev yapacak 1000 geçici personel alımı için süreç başladı. İŞKUR e-şube üzerinden başvurulabilen programda, katılımcılar kamusal alanların temizlik ve onarım faaliyetlerini destekleyerek şehrin düzenine katkı sağlayacak.
KAHRAMANMARAŞ TYP BAŞVURU EKRANI AÇILDI: BAŞVURU ŞARTLARI VE KURA TARİHİ
Kahramanmaraş Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları bünyesinde yürütülecek olan yeni Toplum Yararına Program (TYP) için beklenen ilan yayımlandı. Deprem sonrası toparlanma sürecinin devam ettiği şehirde, kamusal alanların hijyeni ve bakımı için büyük önem taşıyan bu alım, iş arayan binlerce vatandaş için umut kapısı oldu.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Adayların başvurularını tamamlamaları için yalnızca 5 günlük bir süre tanındı. İŞKUR tarafından paylaşılan takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
-
Başvuru Başlangıç Tarihi: 12 Ocak 2026
-
Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2026
-
Başvuru Kanalları: e-Devlet platformu, İŞKUR e-şube veya ALO 170 hattı üzerinden online işlemler gerçekleştirilebilecek.
NOTER KURASI İLE ŞEFFAF SEÇİM SÜRECİ
Başvuru sayısının kontenjanı aşması beklendiğinden, adaylar arasında herhangi bir mülakat yapılmayacak. Katılımcılar, 21 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek olan Noter Kurası yöntemiyle tamamen şeffaf bir şekilde belirlenecek. Kura sonuçları ilgili kurumların internet siteleri üzerinden ilan edilecek.
ÇALIŞMA ŞARTLARI VE PROGRAM DETAYLARI
Program kapsamında işe başlayacak olan vatandaşlar, şehrin estetiği ve kamu binalarının düzeninden sorumlu olacak.
-
İşin Mahiyeti: Kamusal alanların temizliği, park-bahçe bakımı ve küçük onarım faaliyetleri.
-
Görev Süresi: Program 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.
-
İstihdam Sayısı: Kahramanmaraş genelinde toplam 1000 kişi.
TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Programa katılmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz durumunda bulunması ve emekli/malul aylığı almıyor olması gerekmektedir. Ayrıca, hane gelir şartının asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gibi kriterler de seçim aşamasında dikkate alınmaktadır.