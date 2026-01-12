Kahramanmaraş'ta 1000 kişilik TYP ilanı: 16 Ocak'a kadar başvurular e-Devlet'ten alınacak

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 2 Şubat-30 Haziran 2026 tarihleri arasında görev yapacak 1000 geçici personel alımı için süreç başladı. İŞKUR e-şube üzerinden başvurulabilen programda, katılımcılar kamusal alanların temizlik ve onarım faaliyetlerini destekleyerek şehrin düzenine katkı sağlayacak.

Kahramanmaraş Valiliği bünyesinde istihdam edilecek 1000 personel, şehrin temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetlerinde aktif rol alacak. KAHRAMANMARAŞ TYP BAŞVURU EKRANI AÇILDI: BAŞVURU ŞARTLARI VE KURA TARİHİ Kahramanmaraş Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları bünyesinde yürütülecek olan yeni Toplum Yararına Program (TYP) için beklenen ilan yayımlandı. Deprem sonrası toparlanma sürecinin devam ettiği şehirde, kamusal alanların hijyeni ve bakımı için büyük önem taşıyan bu alım, iş arayan binlerce vatandaş için umut kapısı oldu.