İŞKUR en çok işe alım yapılan meslekleri açıkladı! Güvenlik görevlisi ilk sırada

EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN İLK 10 MESLEK
İŞKUR verilerine göre 2025 yılında ilan sayısı ile yerleştirme sayısının en yüksek olduğu meslek grupları şu şekilde listelendi:
|Meslek Grubu
|Açık İlan Sayısı
|İş Yerleştirme Sayısı
|Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|84.774
|76.689
|Turizm ve Otelcilik Elemanı
|79.913
|75.473
|Reyon Görevlisi
|59.548
|52.439
|Güvenlik Görevlisi
|50.075
|40.521
|Servis Elemanı (Garson)
|57.304
|37.852
|Market Elemanı
|43.547
|36.610
|Konfeksiyon İşçisi
|38.763
|32.930
|Diğer İmalat İşçileri
|37.593
|32.245
|Satış Danışmanı
|43.316
|26.390
|Çağrı Merkezi Temsilcisi
|28.701
|23.984