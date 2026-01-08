PODCAST CANLI YAYIN

İŞKUR en çok işe alım yapılan meslekleri açıkladı! Güvenlik görevlisi ilk sırada

İŞKUR 2025 verilerine göre, 2,3 milyon kayıtlı iş arayanın bulunduğu piyasada açık işlerin %98,6'sı özel sektörden geldi. İmalat sanayi 861 bin ilanla zirveye yerleşirken en çok istihdam 76.689 kişiyle silahsız özel güvenlik ve 75.473 kişiyle turizm sektöründe sağlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılının tamamını kapsayan iş gücü piyasası verilerini 8 Ocak 2026 tarihinde Ankara'daki genel merkezinden yayımladığı "Aralık Ayı İstatistik Bülteni" ile kamuoyuna duyurdu.

İMALAT SANAYİ İŞ GÜCÜNÜN MERKEZİ OLDU

2025 yılı genelinde işverenlerin en çok personel aradığı alan imalat sanayi oldu. Toplamda 861.486 açık iş ilanıyla rekor kıran bu sektörü, hizmet ve ticaret alanları takip etti. Kayıtlı iş arayan sayısının 2 milyon 331 bin 346 olarak açıklandığı dönemde, mesleki niteliklerin piyasa beklentileriyle örtüştüğü alanlarda yerleştirme oranları yüksek seyretti.

EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN İLK 10 MESLEK

İŞKUR verilerine göre 2025 yılında ilan sayısı ile yerleştirme sayısının en yüksek olduğu meslek grupları şu şekilde listelendi:

Meslek Grubu Açık İlan Sayısı İş Yerleştirme Sayısı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 84.774 76.689
Turizm ve Otelcilik Elemanı 79.913 75.473
Reyon Görevlisi 59.548 52.439
Güvenlik Görevlisi 50.075 40.521
Servis Elemanı (Garson) 57.304 37.852
Market Elemanı 43.547 36.610
Konfeksiyon İşçisi 38.763 32.930
Diğer İmalat İşçileri 37.593 32.245
Satış Danışmanı 43.316 26.390
Çağrı Merkezi Temsilcisi 28.701 23.984

GÜVENLİK VE HİZMET İHTİYACI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

  • Özel Sektör Hakimiyeti: İlanların neredeyse tamamı özel sektörden geldi. Kamu alımlarının sınırlı kaldığı bu dönemde, dinamizm özel teşebbüslerde yaşandı.

  • Hizmet Sektörü Canlılığı: Turizm ve otelcilik sektörü, 75 binden fazla yerleştirme ile Türkiye'nin döviz ve istihdam deposu olma özelliğini korudu.

  • Güvenlik İhtiyacı: Hem siteler hem de ticari alanlar için silahsız özel güvenlik görevlisi ihtiyacı listenin bir numarasındaki yerini yıl boyunca kimseye bırakmadı.

  • Perakende ve Market: Reyon ve market elemanı kategorilerinde toplamda 80 binin üzerinde kişi iş başı yaptı.

İşe Yerleştirme Başarı Oranları

İstatistikler, her ilanın işe yerleştirmeyle sonuçlanmadığını gösteriyor. İşte adayların en hızlı "evet" yanıtı aldığı alanlar:

  • Turizm ve Otelcilik: 79 bin ilanın 75 bini doldu. Bu, sektördeki aday-işveren eşleşmesinin en verimli olduğu (%94 başarı oranı) alanlardan biri.

  • Çağrı Merkezi: 28 bin ilanın 23 bini sonuçlandı. Uzaktan çalışma imkanlarının bu orandaki etkisi büyük.

  • Satış Danışmanlığı: 43 bin ilana karşılık sadece 26 bin yerleştirme yapılabildi. Bu durum, işverenlerin bu pozisyonda "deneyim ve yetkinlik" konusunda daha seçici olduğunu veya adayların şartları beğenmediğini gösteriyor.

2026 İÇİN KRİTİK İPUÇLARI: İŞ ARAYANLARI NE BEKLİYOR?

  1. Sertifika Gücü: Özel güvenlik ve turizm gibi alanlarda yasal sertifikaya sahip olmak, işe giriş biletini %80 oranında garantiliyor.

  2. Özel Sektör Ağırlığı: Kamuda tasarruf tedbirleri konuşulurken, İŞKUR verileri istihdamın kalbinin %98,6 ile tamamen özel sektörde attığını hatırlatıyor.

  3. Genç İstihdam Teşvikleri: İmalat sanayindeki 800 binden fazla açık iş için devletin sağladığı SGK prim teşvikleri, işverenlerin genç adaylara kapısını daha çok açmasına neden oluyor.

NEDEN EN ÇOK SİLAHSIZ GÜVENLİK?

  • Artan site yönetimleri, AVM denetimleri ve kurumsal plaza güvenliği bu mesleği listenin bir numarasına taşıdı.

KAYITLI İŞSİZ SAYISINDAKİ DURUM NE?

  • Aralık 2025 itibarıyla 2.3 milyon kayıtlı işsiz bulunsa da, işverenlerin "nitelikli eleman bulamama" şikayeti imalat sektöründeki 861 bin açık işin en büyük sebebi olarak görülüyor.

