İŞKUR en çok işe alım yapılan meslekleri açıkladı! Güvenlik görevlisi ilk sırada

İMALAT SANAYİ İŞ GÜCÜNÜN MERKEZİ OLDU

2025 yılı genelinde işverenlerin en çok personel aradığı alan imalat sanayi oldu. Toplamda 861.486 açık iş ilanıyla rekor kıran bu sektörü, hizmet ve ticaret alanları takip etti. Kayıtlı iş arayan sayısının 2 milyon 331 bin 346 olarak açıklandığı dönemde, mesleki niteliklerin piyasa beklentileriyle örtüştüğü alanlarda yerleştirme oranları yüksek seyretti.