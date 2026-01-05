PODCAST CANLI YAYIN

İktisat ve hukuk mezunu alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro ve kontenjan sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 40 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı için düğmeye bastı. 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak başvurular, e-Devlet üzerinden kabul edilecek.

Giriş Tarihi:
İktisat ve hukuk mezunu alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro ve kontenjan sayısını açıkladı

Bakanlık, 40 uzman yardımcısı alımı için başvuru ekranını bugün açtı. 35 yaşını aşmamış ve KPSS'den 70 puan üzeri alan adaylar, 9 Ocak'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Fotoğraflar: İçişleri Bakanlığı

Bölümlere Göre Kontenjan Dağılımı ve KPSS Şartı

Bakanlık bu alımda hukuktan mühendisliğe kadar geniş bir yelpazeye kapılarını açıyor. Adayların 2024 veya 2025 KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

  • İktisat, İşletme ve İİBF: 15 Kadro (KPSSP32)

  • Hukuk Fakültesi: 10 Kadro (KPSSP4)

  • Yazılım Mühendisliği: 8 Kadro (KPSSP1)

  • İletişim Fakültesi: 5 Kadro (KPSSP3)

  • Sosyoloji ve Psikoloji: 1'er Kadro (KPSSP3)

Başvuru Yapacakların Dikkatine: Yaş Sınırı Var

İlana başvurabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartların yanı sıra özel yaş sınırı da bulunuyor.

  • 01.01.1991 tarihinden sonra doğanlar (35 yaşını doldurmamış olmak) sınava başvurabiliyor.

  • KPSS puan sıralamasına göre her bölüm için kadro sayısının 4 katı kadar aday (en yüksek puanlıdan başlayarak) sözlü sınava davet edilecek.

Başvuru Ekranı ve e-Devlet Linki

Başvuru işlemleri tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Fotoğraflar: AA

Başvuru Yaparken Bunları Unutmayın

Hatalı veya eksik başvuru yapan adayların işlemleri geçersiz sayılacak. Süreci sorunsuz tamamlamak için şu adımları izleyin:

  1. Profil Bilgileri: Sisteme giriş yaptıktan sonra mezuniyet, askerlik ve kimlik bilgilerinizin YÖKSİS ve ilgili kurumlardan doğru gelip gelmediğini kontrol edin.

  2. Belge Yükleme: Diplomalarında denklik belgesi olanlar ile askerlik bilgisinde hata olanlar, güncel evraklarını PDF formatında sisteme yüklemelidir.

  3. Fotoğraf Şartı: Sisteme yüklenecek fotoğrafın "Personel Kimlik Kartı" standartlarında (600x800 boyut, 300 dpi) olması gerekiyor.

  4. Tercih Hakkı: Şartlarınızın tuttuğu bölümler arasından en fazla 3 tercih yapabilirsiniz.

  5. Son Onay: Bilgileri girdikten sonra mutlaka "Başvurumu Tamamla" butonuna basın ve "Başvurunuz tamamlanmıştır" uyarısını görün.

Sözlü Sınavda Hangi Konulardan Sorumlusunuz?

Ankara'da 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak mülakatta adaylar şu kriterlere göre puanlanacak:

  • Alan Bilgisi: Mevzuat ve sınav konularına hakimiyet (50 puan)

  • Muhakeme Gücü: Bir konuyu kavrayıp özetleme yeteneği (10 puan)

  • Liyakat: Temsil kabiliyeti ve davranışların mesleğe uygunluğu (10 puan)

  • Özgüven: İkna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan)

  • Genel Kültür: Genel yetenek ve güncel bilgiler (10 puan)

  • Teknoloji: Bilimsel gelişmelere açıklık (10 puan)

Kritik Uyarı: Başvuru sonuçları, mülakat yeri ve saati adaylara yazılı olarak bildirilmeyecek. Tüm duyurular e-Devlet üzerindeki "Başvurularım" sekmesinden anlık olarak takip edilmelidir.

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2025: MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2025: MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?
Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2025: MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?
Adli Tıp Kurumu 32 personel alacak! Başvuru şartları ve kadrolar nasıl?
Adli Tıp Kurumu 32 personel alacak! Başvuru şartları ve kadrolar nasıl?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler