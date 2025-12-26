Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2025: MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı istihdam planlaması kapsamında kamuoyunun yakından takip ettiği yeni bir personel alımını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Türkiye genelinde birçok ili kapsayan bu alımda 1.113 sürekli işçi istihdam edilecek.