Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2025: MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı personel planlaması kapsamında 1113 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Türkiye genelinde birçok ili kapsayan alım ilanı özellikle kamu sektöründe iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmaya başlandı. Peki MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne? İşte takvime dair merak edilen tüm detaylar.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı istihdam planlaması kapsamında kamuoyunun yakından takip ettiği yeni bir personel alımını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Türkiye genelinde birçok ili kapsayan bu alımda 1.113 sürekli işçi istihdam edilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1113 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SON TARİH NE?

Millî Savunma Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 1.113 sürekli işçi alımı yapıyor.

Başvurular 22 Aralık itibarıyla başlamıştı.

26 Aralık 2025 tarihinde ise (bugün) son başvurular kabul edilecek.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

MSB işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak.

Adaylar, sistemde yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek için başvuru yapabilecek.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

