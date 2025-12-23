Kadraj
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?
Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirdiği 496 sözleşmeli personel alımında sonuç heyecanı yaşanıyor. 20 Kasım'da başlayan ve 4 Aralık'ta tamamlanan başvuru sürecinin ardından şartları karşılayan binlerce aday sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 09:05