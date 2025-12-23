Kadraj Galeri Kadraj İkon Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirdiği 496 sözleşmeli personel alımında sonuç heyecanı yaşanıyor. 20 Kasım'da başlayan ve 4 Aralık'ta tamamlanan başvuru sürecinin ardından şartları karşılayan binlerce aday sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 09:05
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?

Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme aşamasına geçilirken, adaylar OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl sorgulanacağına dair detayları yakından takip ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?

OGM Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı?

OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?

Mevcut takvime göre sonuçların aralık ayının son haftasında kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Ancak kesin tarih Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruyla netlik kazanacak.

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?

OGM Personel Alımı Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanacak?

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçlar, hem Kariyer Kapısı platformu üzerinden hem de Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan www.ogm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları: OGM sonuçları açıklandı mı?

Adaylara ayrıca yazılı veya bireysel bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle sonuçların, belirtilen platformlar üzerinden düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.