Okullara 70 bin temizlik personel alımı: MEB 2025 TYP personel alımı ne zaman, şartları nedir?

Altı ay süreyle okullarda hizmet verecek personel için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak ve adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gibi şartlar aranacak. Peki MEB 2025 TYP personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru ekranı!
OKULLARA 70 BİN YENİ TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki temizlik personeli eksikliğini gidermek için kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde, okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin aksamaması için yeni bir düzenleme hayata geçirilecek.
Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) katılımcısı, altı ay süreyle okullarda görevlendirilecek.
Ayrıca, 2026 yılı bütçesine bu alan için özel ödenek ayrılması planlanıyor. Böylece Şubat 2026 sonrası da okul ve kurumların temizlik personeli ihtiyacı karşılanabilecek.