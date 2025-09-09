PODCAST CANLI YAYIN

Okullara 70 bin temizlik personel alımı: MEB 2025 TYP personel alımı ne zaman, şartları nedir?

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okullarda temizlik ve bakım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülecek Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, ülke genelinde yaklaşık 70 bin geçici temizlik personeli görevlendirilecek. Peki TYP personel alımı ne zaman, şartları nedir?

Okullara 70 bin temizlik personel alımı: MEB 2025 TYP personel alımı ne zaman, şartları nedir?

Altı ay süreyle okullarda hizmet verecek personel için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak ve adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gibi şartlar aranacak. Peki MEB 2025 TYP personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru ekranı!

OKULLARA 70 BİN YENİ TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki temizlik personeli eksikliğini gidermek için kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde, okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin aksamaması için yeni bir düzenleme hayata geçirilecek.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) katılımcısı, altı ay süreyle okullarda görevlendirilecek.

Ayrıca, 2026 yılı bütçesine bu alan için özel ödenek ayrılması planlanıyor. Böylece Şubat 2026 sonrası da okul ve kurumların temizlik personeli ihtiyacı karşılanabilecek.

TOPLAM PERSONEL SAYISI 120 BİNE ULAŞACAK

Mevcut durumda bakanlığa bağlı resmi okullarda yaklaşık 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli görev yapıyor. Bu sayı, yeni alınacak 70 bin TYP katılımcısıyla birlikte yaklaşık 120 bine yükselecek.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında ise toplam 174 bin 155 kişi okul temizlik hizmetlerinde çalışmıştı. Bu sayının içinde kadrolu personelin yanı sıra İş Gücü Uyum Programı ile 97 bin 517 kişi ve TYP kapsamında 27 bin 60 kişi yer almıştı.

