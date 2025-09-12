Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? İnfaz Koruma Memuru alımı sonuçları 2025

Adalet Bakanlığı İKM yani infaz koruma memuru alımı sonuçları merakla bekleniyor. Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımları kapsamında açtığı 5 bin kişilik kadroda en çok ilgi gören bölüm İnfaz Koruma Memuru oldu. 3.172 kişilik kontenjan için başvuran adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi merakla takip ediyor. Sonuçlar Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Başarılı olanlar sözlü sınav ve mülakat aşamasına alınacak. Ceza infaz kurumlarında görev alacak memurların sorumlulukları kamu güvenliği açısından kritik görülüyor. Sonuçların Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim başında duyurulması bekleniyor.

(İKM) infaz koruma memuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlık takvimine göre sonuçların değerlendirme sürecinin ardından önümüzdeki haftalarda ilan edilmesi öngörülüyor. Benzer alımlarda olduğu gibi sonuçların, başvuru sürecini takip eden 1–2 ay içerisinde duyurulduğu biliniyor. Bu nedenle İKM alımı sonuçlarının Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim'in ilk günlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

(İKM) infaz koruma memuru sonuçları nereden öğrenilecek?

Sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar yalnızca sonuçları değil, sözlü sınav ve mülakat süreçlerine ilişkin duyuruları da yine aynı platformdan takip edebilecek. Bu nedenle resmi duyurular dışında sosyal medyada veya farklı mecralarda dolaşan bilgilerin dikkate alınmaması gerektiği vurgulanıyor.