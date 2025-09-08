PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanlığı sonuçları: Zabıt katipliği sonuçları! CTE 3.500 sözleşmeli personel alımı sonuçları

Binlerce adayın katılım sağladığı Adalet Bakanlığı personel alımında kritik aşamaya gelindi. Zabıt katibi için uygulamalı sınavlar 13 Eylül'de yapılacak, sözlü sınavlar ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. İnfaz koruma memurları ise boy-kilo ölçümünün ardından sözlü sınava çağrılacak.

Giriş Tarihi:
Adalet Bakanlığı sonuçları: Zabıt katipliği sonuçları! CTE 3.500 sözleşmeli personel alımı sonuçları

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin personel alımı başvuru süreci tamamlandı. 3172 infaz koruma memuru ve 1500 zabıt katibinin de aralarında bulunduğu kadrolara yoğun başvuru yapılırken şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Zabıt katipliği sonuçları açıklandığı anda sitemizde yer alacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BAŞVURU SÜRECİ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı, bu yıl toplam 20 bin personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta duyurulan 5 bin kişilik alımda;

  • 3172 infaz koruma memuru,

  • 1500 zabıt katibi,

  • 91 hemşire,

  • 52 teknisyen,

  • 185 destek personeli görevlendirilecek.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde toplam 3.500 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kadrosunda ise 1500 sözleşmeli zabıt katibi göreve başlayacak.

UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV SÜREÇLERİ

Alımlar, uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak. Adaylar, KPSS 2024 puan türlerinde (P3, P93 ve P94) en az 70 puan ve üzeri almış olmalı.

  • Zabıt Katipliği sınavı:

    • Uygulamalı sınav için sonuçlar en geç 5 Eylül 2025'te adliye internet sitelerinde ilan edilecek.

    • Adaylar 13 Eylül 2025 Cumartesi günü daktilo sınavına alınacak.

    • Başarılı olanlar arasından belirlenecek adaylar, 22 Eylül 2025'te açıklanacak listelerle sözlü sınava çağrılacak.

    • Sözlü sınavlar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak.

  • İnfaz Koruma Memurluğu sınavı:

    • Adaylar önce boy-kilo ölçümüne çağrılacak.

    • Bu aşamayı geçenler sözlü sınava alınacak.

    • Sözlü sınav tarihleri ve aday listeleri, CTE'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TAKVİMİ

Şu an için kesin bir sonuç tarihi açıklanmasa da:

  • Zabıt Katipliği için sözlü sınava katılacak adayların listesi Ağustos sonu – Eylül başında yayımlanacak.

  • İnfaz Koruma Memurluğu ve diğer kadrolar için sözlü sınav tarihleri de aynı dönemde ilan edilecek.

  • Tüm duyurular adayların başvuru yaptığı adalet komisyonlarının resmi internet siteleri ile CTE ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü siteleri üzerinden yapılacak.

Adayların sonuçları yalnızca online ortamda takip edebileceği, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağı açıklandı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

YAŞ SINIRI KALDIRILDI?

Adalet Bakanlığında memur olabilmek için aranan 35 yaş sınırı kaldırılırken, alımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Düzenlemeyi içeren, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptıklarını aktardı.

Yönetmelikle, memur alımı için aranan 35 yaş sınırının kaldırıldığını bildiren Tunç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınacağını ifade etti. Bakanlığa fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklenerek atanma şartlarının belirlendiğini anlatan Tunç, zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldığını bildirdi. Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş sınırının kaldırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak."

MEMUR VE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Eylül ayında kamuya 10.063 memur ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartlarıMEMUR VE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Eylül ayında kamuya 10.063 memur ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları
MEMUR VE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Eylül ayında kamuya 10.063 memur ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları
GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı: Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik ve bakım-onarım kadro listesiGSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı: Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik ve bakım-onarım kadro listesi
GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı: Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik ve bakım-onarım kadro listesi
116. Dönem ÖGG sınav sonuçları 2025: Özel Güvenlik sınavı ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?116. Dönem ÖGG sınav sonuçları 2025: Özel Güvenlik sınavı ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?
116. Dönem ÖGG sınav sonuçları 2025: Özel Güvenlik sınavı ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
Türk Telekom
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"
Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 5 kişi gözaltına alındı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e prokol revize ettiren kavga
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çaldı! İlk ders Yeşil Vatan
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? Çelişkili ifadeler şüphe uyandırdı! Rüşvet suçlarını reddeden İlker Arslan, topu Fazlı Ateş'e attı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Konya'da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
"Kim Milyoner Olmak İster?"de 300 bin TL'lik TÜİK sorusu! Edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay'ın cevabı ne oldu?
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum