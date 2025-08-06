BDDK 2025 yılı 56 kamu personeli alımı başladı! Lise, ön lisans ve lisans mezunlarına müjde

📝 Başvuru Şartları Neler?

Adaylardan genel ve özel niteliklerin tamamını taşıması isteniyor. Genel şartlar arasında şunlar yer alıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Devlet memurluğuna engel teşkil edecek suçlardan hüküm giymemiş olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Bankacılık Kanunu'nda belirtilen özel şartları sağlamak

🎯 KPSS ve Başvuru Detayları

Başvuru yapacak adayların 2024 KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor:

Lise mezunları için P94

Ön lisans mezunları için P93

Lisans mezunları için P3

Başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 10 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Tüm başvurular BDDK'nın resmi kariyer adresi (https://kariyer.bddk.org.tr) üzerinden yalnızca çevrimiçi (online) şekilde alınacak.