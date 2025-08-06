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BDDK 2025 yılı 56 kamu personeli alımı başladı! Lise, ön lisans ve lisans mezunlarına müjde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), personel eksikliğini gidermek amacıyla farklı eğitim düzeylerinden mezun adaylar arasından 56 kişilik kamu personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Giriş Tarihi:
BDDK 2025 yılı 56 kamu personeli alımı başladı! Lise, ön lisans ve lisans mezunlarına müjde

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte lise, ön lisans ve lisans mezunları için başvuru süreci de resmen başladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏛 Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

BDDK'nın yayımladığı ilana göre, alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde belirlendi:

🔹 Lise Mezunları

  • 10 Şoför

  • 4 Teknisyen

🔹 Ön Lisans Mezunları

  • 15 Sekreter

🔹 Lisans Mezunları

  • 10 Memur

  • 2 Mimar

  • 4 Mühendis

  • 5 İstatistikçi

  • 2 Mütercim-Tercüman

  • 4 Grafiker

📝 Başvuru Şartları Neler?

Adaylardan genel ve özel niteliklerin tamamını taşıması isteniyor. Genel şartlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak

  • Devlet memurluğuna engel teşkil edecek suçlardan hüküm giymemiş olmak

  • Askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için)

  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

  • Bankacılık Kanunu'nda belirtilen özel şartları sağlamak

🎯 KPSS ve Başvuru Detayları

Başvuru yapacak adayların 2024 KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor:

  • Lise mezunları için P94

  • Ön lisans mezunları için P93

  • Lisans mezunları için P3

Başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 10 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Tüm başvurular BDDK'nın resmi kariyer adresi (https://kariyer.bddk.org.tr) üzerinden yalnızca çevrimiçi (online) şekilde alınacak.

⏳ Son Başvuru Gününü Kaçırmayın!

Atama bekleyen binlerce aday için büyük bir fırsat sunan BDDK personel alımı, farklı meslek gruplarından mezun olan adaylara kapı aralıyor. Başvuruların son güne bırakılmaması ve belgelerin eksiksiz şekilde sisteme yüklenmesi büyük önem taşıyor.

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