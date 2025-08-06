116. ÖGG sınav takvimi 2025: EGM Özel Güvenlik sınavı ne zaman? Soru-cevap anahtarı ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM ), 116. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Adayların büyük bir heyecanla beklediği sınav takvimi, soru ve cevap anahtarı yayımlanma tarihleri, sınav sonuçları ve itiraz süreçlerine dair tüm bilgiler netleşti.

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek yazılı sınavda ter dökecek. Adaylar tercihlerine göre silahlı ya da silahsız sınavlara katılabilecek. Uygulamalı atış sınavı ise 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve puanlar ÖGNET sistemine işlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)

Sorular ve Cevap Anahtarı 26 Ağustos'ta Açıklanacak

Sınava dair ilk resmi belge, 26 Ağustos'ta EGM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Bu tarihte soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılacak. Bu açıklama, hem bilgi edinmek isteyenler hem de sınav performansını değerlendirmek isteyen adaylar için kritik öneme sahip.

Soruya İtiraz Süreci: 27-29 Ağustos Arası

Sınav sorularına itiraz etmek isteyen adayların, 27-29 Ağustos tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Her bir itiraz için 350 TL ücret alınacak. Bu başvurular, EGM tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek.