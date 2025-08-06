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116. ÖGG sınav takvimi 2025: EGM Özel Güvenlik sınavı ne zaman? Soru-cevap anahtarı ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarında yeni dönem takvimi belli oldu. 116. dönem ÖGG sınav süreci 18 Temmuz 2025 itibarıyla resmen başladı. Sınava hazırlanan adaylar için en kritik tarih ise yaklaşıyor.

Giriş Tarihi:
116. ÖGG sınav takvimi 2025: EGM Özel Güvenlik sınavı ne zaman? Soru-cevap anahtarı ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 116. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Adayların büyük bir heyecanla beklediği sınav takvimi, soru ve cevap anahtarı yayımlanma tarihleri, sınav sonuçları ve itiraz süreçlerine dair tüm bilgiler netleşti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

24 Ağustos'ta Gerçekleşecek: Silahlı ve Silahsız Sınav İçin Geri Sayım Başladı

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek yazılı sınavda ter dökecek. Adaylar tercihlerine göre silahlı ya da silahsız sınavlara katılabilecek. Uygulamalı atış sınavı ise 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve puanlar ÖGNET sistemine işlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sorular ve Cevap Anahtarı 26 Ağustos'ta Açıklanacak

Sınava dair ilk resmi belge, 26 Ağustos'ta EGM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Bu tarihte soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılacak. Bu açıklama, hem bilgi edinmek isteyenler hem de sınav performansını değerlendirmek isteyen adaylar için kritik öneme sahip.

Soruya İtiraz Süreci: 27-29 Ağustos Arası

Sınav sorularına itiraz etmek isteyen adayların, 27-29 Ağustos tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Her bir itiraz için 350 TL ücret alınacak. Bu başvurular, EGM tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Sonuçları 12 Eylül'de Açıklanıyor

Adayların sabırsızlıkla beklediği sınav sonuçları, 12 Eylül 2025 tarihinde EGM'nin Özel Güvenlik internet sayfası üzerinden duyurulacak. Sonuçlar, adayların T.C. kimlik numarası ve güvenlik koduyla sorgulanabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçlara İtiraz Hakkı: 15-17 Eylül Arasında

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için yeni bir başvuru süreci 15-17 Eylül tarihleri arasında yürütülecek. Bu dönemde yapılan başvurular, 18 Eylül'de sonuçlandırılacak ve yine EGM üzerinden ilan edilecek.

ÖGG Takvimi - 116. Dönem

24 Ağustos: Yazılı sınav (temel ve yenileme)

25 Ağustos - 8 Eylül: Uygulamalı atış sınavı

26 Ağustos: Soru ve cevap anahtarı yayımlanması

27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvuruları

5 Eylül: Soru itiraz sonuçlarının açıklanması

12 Eylül: Sınav sonuçlarının ilanı

15-17 Eylül: Sonuçlara itiraz başvuruları

18 Eylül: Sonuç itirazlarının açıklanması

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