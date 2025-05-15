15-31 MAYIS İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS’li KPSS’siz personel alınacak!

İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu iş ilanları Mayıs 2025 itibarıyla güncellendi. Kamu sektöründe istihdam fırsatı arayan vatandaşlar, memur ve işçi alımı ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Farklı meslek gruplarını kapsayan ilanlar, birçok kuruma başvuru imkanı sunuyor. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi aracılığıyla güncel ilanlara ulaşarak online başvurularını kolayca yapabiliyor. Mayıs ayı boyunca başvuruları süren kamu memuru alımları ve kurum dışı işçi ilanları da listelenmiş durumda.

2025 Şubat ayı itibarıyla kamu kurumlarında personel alımı hız kazandı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler farklı kadrolarda istihdam sağlamak üzere ilanlarını yayımladı. İşte personel alımı yapan bazı kurumlar:

İŞKUR MAYIS 2025 GÜNCEL İŞ İLANLARI İŞKUR üzerinden yayımlanan en güncel kamu memuru ve kurum dışı işçi alımı ilanlarını görüntülemek için aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz.

(Kaynak: AA)

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'ndan Duyuru

Afyonkarahisar Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği esaslarına göre, bazı kadrolarda memur ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Adayların, KPSS puan şartı ve diğer belirtilen kriterleri taşıyarak, açık kontenjanlara açıktan atama yoluyla başvuru yapmaları mümkün olacak.

Başvuru Şartları

1. Genel Başvuru Koşulları

Adayların başvuruda bulunabilmeleri için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından yoksun olmamak

Kasten işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olmak

(Bir yıl veya daha fazla hapis cezası almış ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma vb. suçlardan mahkûm olmamış olmak)

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

(Yapmış, muaf, tecilli ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak

İlgili kadro için özel olarak belirtilen tüm diğer şartları taşımak

İlan hakkında detaylı bilgi için https://media.iskur.gov.tr/103812/afyonkarahisar-belediyesi-itfaiye-eri-ve-memur-alim-ilani-16-05-2025.pdf tıklayınız.