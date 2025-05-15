15-31 MAYIS İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS’li KPSS’siz personel alınacak!

(Kaynak: AA)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Personel Alım Duyurusu
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacaktır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 375 sayılı KHK'nın ek 6'ncı maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. Adaylar, KPSS (P3) puanının %70'i ve yabancı dil puanının %30'u esas alınarak sıralanacak, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjanın 10 katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Başvuru Şartları
A. Genel Nitelikler
Adayların aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak,
Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da denkliği YÖK tarafından onaylanan yurt içi/yurt dışı fakültelerden mezun olmak,
Diğer mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik ve bilgisayar/teknoloji odaklı bölümlerden mezun olanlar yalnızca ücret tavanı 2 katı pozisyonlar için başvurabileceklerdir,
Yazılım geliştirme veya büyük ağ sistemlerinin yönetimi alanında — pozisyona göre — en az 3 ila 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak,
Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
Bilgisayar donanımı, çevre birimleri ve ağ güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,
Askerlik görevini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak (erkek adaylar için),
Görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak,
İlgili yönetmelikte yer alan tüm özlük ve çalışma koşullarını kabul etmek.
İlan hakkında detaylı bilgi için https://media.iskur.gov.tr/105215/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani-25-05-2025.pdf tıklayınız.