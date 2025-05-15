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15-31 MAYIS İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!

İŞKUR üzerinden 15-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarıyla birlikte, kamu sektöründe istihdam fırsatları arayan binlerce aday için yeni bir başvuru süreci başladı. KPSS şartı arayan ilanların yanı sıra, KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar da farklı kadrolar için başvuru kabul ediyor. Peki İŞKUR ilanlarına nereden başvurulur? İşte başvuru şartları!

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:44 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 11:01
15-31 MAYIS İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS’li KPSS’siz personel alınacak!

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İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu iş ilanları Mayıs 2025 itibarıyla güncellendi. Kamu sektöründe istihdam fırsatı arayan vatandaşlar, memur ve işçi alımı ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Farklı meslek gruplarını kapsayan ilanlar, birçok kuruma başvuru imkanı sunuyor. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi aracılığıyla güncel ilanlara ulaşarak online başvurularını kolayca yapabiliyor. Mayıs ayı boyunca başvuruları süren kamu memuru alımları ve kurum dışı işçi ilanları da listelenmiş durumda.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İŞKUR MAYIS 2025 GÜNCEL İŞ İLANLARI
İŞKUR üzerinden yayımlanan en güncel kamu memuru ve kurum dışı işçi alımı ilanlarını görüntülemek için aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz.

🔹 Kamu memuru alım ilanlarını görüntülemek için ➡ https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
🔹 Kurum dışı işçi alım ilanlarına ulaşmak için ➡ https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

2025 Şubat ayı itibarıyla kamu kurumlarında personel alımı hız kazandı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler farklı kadrolarda istihdam sağlamak üzere ilanlarını yayımladı. İşte personel alımı yapan bazı kurumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı memur alımı: 12 – 26 Mayıs

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı: 9 – 25 Mayıs

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı: 12 – 21 Mayıs

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı: 7 – 20 Mayıs

Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alımı: 6 – 20 Mayıs

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alımı: 6 – 20 Mayıs

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı: 5 – 19 Mayıs

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'ndan Duyuru

Afyonkarahisar Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği esaslarına göre, bazı kadrolarda memur ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Adayların, KPSS puan şartı ve diğer belirtilen kriterleri taşıyarak, açık kontenjanlara açıktan atama yoluyla başvuru yapmaları mümkün olacak.

Başvuru Şartları

1. Genel Başvuru Koşulları

Adayların başvuruda bulunabilmeleri için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından yoksun olmamak

Kasten işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olmak
(Bir yıl veya daha fazla hapis cezası almış ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma vb. suçlardan mahkûm olmamış olmak)

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
(Yapmış, muaf, tecilli ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak

İlgili kadro için özel olarak belirtilen tüm diğer şartları taşımak

İlan hakkında detaylı bilgi için https://media.iskur.gov.tr/103812/afyonkarahisar-belediyesi-itfaiye-eri-ve-memur-alim-ilani-16-05-2025.pdf tıklayınız.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Personel Alım Duyurusu

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 375 sayılı KHK'nın ek 6'ncı maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. Adaylar, KPSS (P3) puanının %70'i ve yabancı dil puanının %30'u esas alınarak sıralanacak, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjanın 10 katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Başvuru Şartları

A. Genel Nitelikler

Adayların aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak,

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da denkliği YÖK tarafından onaylanan yurt içi/yurt dışı fakültelerden mezun olmak,

Diğer mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik ve bilgisayar/teknoloji odaklı bölümlerden mezun olanlar yalnızca ücret tavanı 2 katı pozisyonlar için başvurabileceklerdir,

Yazılım geliştirme veya büyük ağ sistemlerinin yönetimi alanında — pozisyona göre — en az 3 ila 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

Bilgisayar donanımı, çevre birimleri ve ağ güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

Askerlik görevini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak (erkek adaylar için),

Görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak,

İlgili yönetmelikte yer alan tüm özlük ve çalışma koşullarını kabul etmek.

İlan hakkında detaylı bilgi için https://media.iskur.gov.tr/105215/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani-25-05-2025.pdf tıklayınız.

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