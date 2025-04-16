Kadraj Galeri Kadraj İkon OGM 3.477 işçi alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM 3.477 işçi alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları adayların merakla beklediği bir konu haline geldi. 28 Mart'ta sona eren başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Adaylar sözlü ya da yazılı sınavdan muaf tutulacak ve sonuçlar yalnızca puan sırasına göre belirlenerek yerleştirilecek.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:52
OGM 3.477 işçi alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için binlerce işçi ve destek personeli alımını gerçekleştirmek üzere önemli bir adım attı. Alımlar geçici işçi ve sözleşmeli destek personeli olarak iki ana kategoriye ayrıldı. Geçici işçi alımları kura çekimi ile yapılırken sözleşmeli destek personeli alımları KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucunda 2.674 şoför-operatör ve 803 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri personeli alınacak.

OGM 3.477 işçi alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM 2025 Sözleşmeli Destek Personeli Alımı Sonuçları Açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için gerçekleştirdiği 3.477 sözleşmeli destek personeli alımına dair sonuçları henüz açıklamadı. Adaylar, sonuçlar açıklandığında ogm.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler. Ancak süreçle ilgili merak edilen detaylar ve başvuru şartları hakkında bilmeniz gerekenler burada.

OGM 3.477 işçi alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM Personel Alımı Değerlendirme Süreci Devam Ediyor

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı için yaptığı personel alımında, adaylar yazılı veya sözlü sınavdan muaf tutuldu. Atamalar, sadece KPSS B Grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Her ilde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Ancak, adayların başvuru şartlarını sağlaması büyük önem taşıyor. Başvuru şartlarına uymayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

OGM 3.477 işçi alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli Destek Personeli Alımı Nasıl Yapılacak?

OGM'nin personel alımında puan sıralaması esas alınacak. Adayların eşit puan alması durumunda ise şu öncelikler devreye girecek:

Diploma notu yüksek olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.

Mezuniyet tarihi önce olanlar avantajlı olacak.

Yaş faktörü, son bir kriter olarak öncelikli sayılacak.

OGM 3.477 işçi alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçların Açıklanması ve Sonraki Adımlar

Sonuçlar açıklandığında adaylar yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve www.ogm.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Ancak sonuçlar hakkında herhangi bir tebligat yapılmayacak. Bu sebeple adayların duyuruları takip etmeleri oldukça önemli.