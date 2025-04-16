OGM 3.477 işçi alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları adayların merakla beklediği bir konu haline geldi. 28 Mart'ta sona eren başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Adaylar sözlü ya da yazılı sınavdan muaf tutulacak ve sonuçlar yalnızca puan sırasına göre belirlenerek yerleştirilecek.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:52