OGM 3.477 işçi alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için binlerce işçi ve destek personeli alımını gerçekleştirmek üzere önemli bir adım attı. Alımlar geçici işçi ve sözleşmeli destek personeli olarak iki ana kategoriye ayrıldı. Geçici işçi alımları kura çekimi ile yapılırken sözleşmeli destek personeli alımları KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucunda 2.674 şoför-operatör ve 803 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri personeli alınacak.