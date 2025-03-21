21 Mart MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? 2025 EKYS tercihleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) bugün 50 ilde 52 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 54 bin 221 adayın katıldığı sınav sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) bugün 50 ilde 52 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 54 bin 221 adayın katıldığı sınav sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi.
SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI
ÖSYM ayrıca, sınava ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unu kamuoyu ile paylaştı. Sınava giren adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecek. Sorular, 2 Mart 2025 saat 13.30'dan itibaren görüntülenmeye başlandı ve bu süreç 12 Mart 2025 saat 23.59'da sona erdi.
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EKYS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 EKYS sonuçları 21 Mart 2025 (bugün) tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi web sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.
Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki ekrandan erişim sağlayabilirsiniz;
2025 EKYS SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
EKYS Sonuçları Sonrasında Süreç Nasıl İşleyecek?
2025 EKYS sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirme süreci başlayacak. Adayların puanlarına göre atanma süreçleri ilerleyen günlerde duyurulacak.
Yönetici pozisyonlarına başvuracak adayların sonuçlarına göre tercih sürecini yakından takip etmeleri önem taşıyor.