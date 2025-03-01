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Ayların değil yılların birincisi! Şubat ayında da en çok ATV izlendi!

atv, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 9 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya’dan alınan verilere göre atv, 2025’in Şubat ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu!

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 12:40
Ayların değil yılların birincisi! Şubat ayında da en çok ATV izlendi!

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31 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

ŞUBAT AYINDA 3 KATEGORİDE BİRİNCİ

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

"Dizi atv'de izlenir!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV; Mahir ile Canfeza'nın zorlu aşk yolculuğunu anlatan Bir Gece Masalı; tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman, yıllar sonra bir anda ortadan kaybolan kocasının ardındaki sırlarla yüzleşmek zorunda kalan Nehir'in hikayesini aktaran Başka Bir Gün, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini anlatan Zembilli ve Mehmet ile Handan'ın birbirinden farklı aile bağları ile içsel çatışmalarını ekrana taşıyan Can Borcu zirveye taşıdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

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