14-31 Mart 2025 kamu memur alım ilanları güncellendi: KPSS’li KPSS’siz memur alımı

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Kamu Personeli Alımları İçin Başvuru Süreci
Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Her kurumun başvuru süreci ve şartları farklılık gösterdiğinden, adayların ilgili kurumların ilanlarını dikkatlice incelemesi gerekmektedir.
Gerekli Belgeler: Kimlik belgesi, diploma, KPSS puan belgesi (gerekliyse), askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).
Başvuru Şekli: Online başvuru veya fiziki evrak teslimi.
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Başvuru Tarihleri: Yukarıdaki tabloda belirtilen tarihlere kadar yapılmalıdır.
Başvurularınızı son güne bırakmayın, sistem yoğunluğu nedeniyle teknik aksaklıklar yaşanabilir.
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Eksik veya hatalı belge sunulması başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir.
Bazı pozisyonlarda mülakat yapılabilir, bu yüzden süreci dikkatlice takip edin.
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Mart 2025 kamu memur alımları için başvurular devam ediyor. Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar, yukarıda listelenen ilanlara başvurabilirler.
Detaylı başvuru şartları ve ilanlara ulaşmak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları