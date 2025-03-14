14-31 Mart 2025 kamu memur alım ilanları güncellendi: KPSS’li KPSS’siz memur alımı

Birçok kamu personeli alımında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranırken, bazı pozisyonlarda KPSS puanı olmadan da başvuru yapılabileceği görüldü. Başvuru yapmak isteyenler için alımların yapılacağı kamu kurumları ve son başvuru tarihleri aşağıda sıralandı.