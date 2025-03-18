İşçi, temizlik görevlisi, market elemanı, kasiyer, bekçi başvuru şartları! İŞKUR’dan 86.009 personel alımı

İŞKUR 81 ilde 86.009 kişiye istihdam sağlayacak büyük bir personel alımı başlattı. Temizlik görevlisinden market elemanına, işçi

kasiyer ve bekçi personeline kadar geniş bir yelpazede açılan pozisyonlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İşte detaylar ve başvuru sürecine dair bilmeniz gerekenler.