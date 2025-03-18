İşçi, temizlik görevlisi, market elemanı, kasiyer, bekçi başvuru şartları! İŞKUR’dan 86.009 personel alımı

Takvim-foto arşiv
Kamyon Şoförü: 1.140 pozisyon,
Makineci (Dikiş): 1.100 pozisyon,
Ön Muhasebeci: 1.048 pozisyon.
Kimler Başvurabilir? Şartlar Neler?
KPSS Şartı Yok: Alımların büyük çoğunluğunda KPSS puanı aranmıyor.
Temel Şartlar:
18 yaşını doldurmuş olmak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İlgili pozisyon için gereken asgari eğitim seviyesini karşılamak (örneğin, bazı pozisyonlar ilkokul mezuniyeti yeterli),
Askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için).
Başvuru Süreci: Adım Adım İpuçları
İŞKUR Profili Oluşturun:
e-İŞKUR üzerinden ücretsiz kayıt yapın ve "aktif iş arayan" statüsüne geçin.
Filtreleme Yapın:
"Meslek", "il" veya "eğitim durumu" kriterlerini kullanarak size uygun ilanları bulun.
Takvim-foto arşiv
Belgelerinizi Hazırlayın:
Kimlik fotokopisi, diploma ve askerlik belgesi (erkekler için) gibi evrakları önceden hazırlayın.
Son Tarihe Dikkat Edin:
Her ilanın başvuru süresi farklılık gösteriyor. Güncel takip için İŞKUR'u düzenli kontrol edin.
Kalıcı İstihdam: Alımların tamamı sürekli iş sözleşmesi kapsamında gerçekleşiyor.
Sosyal Güvence: SGK ve diğer yasal haklardan yararlanma imkanı.
Geniş Seçenekler: 81 ilde farklı sektörlerden pozisyonlar mevcut.