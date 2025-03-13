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Kariyer fırsatı! Odunpazarı Belediyesi 7 yeni personel arıyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş., belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere beden işçisi ve ağır vasıta şoförü kadrolarına personel alımı yapacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 18:40 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 18:40
Kariyer fırsatı! Odunpazarı Belediyesi 7 yeni personel arıyor

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İş arayanlar için müjdeli haber Odunpazarı Belediyesi'nden geldi! Belediye bünyesinde farklı birimlerde görevlendirilmek üzere 6 beden işçisi ve 1 ağır vasıta şoförü alımı yapılacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

AÇIK POZİSYONLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

1. Beden İşçisi (Genel)

  • Açık Pozisyon Sayısı: 6 kişi

  • Çalışma Süresi: Daimî

  • Deneyim Süresi: Aranmıyor

  • Çalışma Saatleri: 08:00 - 17:00

  • Çalışma Günleri: Haftada 6 gün (45 saat)

  • Başvuru Şartları:

    • Bay/Bayan adaylar başvurabilir.

    • 18 yaşından büyük, 45 yaşından küçük olmak.

    • Bedensel engeli bulunmamak.

    • Toz ve kokuya karşı kronik veya alerjik rahatsızlığı bulunmamak.

    • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

2. Ağır Vasıta Şoförü

  • Açık Pozisyon Sayısı: 1 kişi

  • Çalışma Süresi: Daimî

  • Deneyim Süresi: En az 2 yıl

  • Çalışma Saatleri: 08:00 - 17:00

  • Çalışma Günleri: Haftada 6 gün (45 saat)

  • Başvuru Şartları:

    • Bay/Bayan adaylar başvurabilir.

    • 18 yaşından büyük, 45 yaşından küçük olmak.

    • Bedensel engeli bulunmamak.

    • Toz ve kokuya karşı kronik veya alerjik rahatsızlığı bulunmamak.

    • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

    • Emekliliğe hak kazanmamış olmak.

    • E sınıfı ehliyete sahip olmak.

    • Geçerli SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.

BAŞVURU BİLGİLERİ

  • Başvuru Tarihleri: 12 Mart 2025 - 15 Mart 2025

  • Başvuru Adresi: Başvurular sadece www.odunpazari.com.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Fiziksel başvuru kabul edilmeyecektir.

  • Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

    • 1 adet fotoğraf

    • 1 adet özgeçmiş (CV)

  • Telefon: 0222 220 47 47

  • E-posta: cemorhan@odunpazari.com.tr

Mülakat Bilgileri

  • Mülakat Tarihi: 17 Mart 2025

  • Mülakat Yeri: Başvurular değerlendirildikten sonra uygun görülen adaylara dönüş yapılarak mülakat için çağrılacaktır.

Çalışma Şartları

  • Çalışma Adresi: Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müdürlükler

  • Çalışma Süresi: Haftada 6 gün (45 saat)

  • Çalışma Saatleri: 08:00 - 17:00

Başvuru yapmak isteyen adayların belirlenen tarihler içinde www.odunpazari.com.tr adresine giriş yaparak başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Fiziksel başvurular kabul edilmeyecektir.

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