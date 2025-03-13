Kariyer fırsatı! Odunpazarı Belediyesi 7 yeni personel arıyor

İş arayanlar için müjdeli haber Odunpazarı Belediyesi'nden geldi! Belediye bünyesinde farklı birimlerde görevlendirilmek üzere 6 beden işçisi ve 1 ağır vasıta şoförü alımı yapılacak.
İş arayanlar için müjdeli haber Odunpazarı Belediyesi'nden geldi! Belediye bünyesinde farklı birimlerde görevlendirilmek üzere 6 beden işçisi ve 1 ağır vasıta şoförü alımı yapılacak.
Açık Pozisyon Sayısı: 6 kişi
Çalışma Süresi: Daimî
Deneyim Süresi: Aranmıyor
Çalışma Saatleri: 08:00 - 17:00
Çalışma Günleri: Haftada 6 gün (45 saat)
Başvuru Şartları:
Bay/Bayan adaylar başvurabilir.
18 yaşından büyük, 45 yaşından küçük olmak.
Bedensel engeli bulunmamak.
Toz ve kokuya karşı kronik veya alerjik rahatsızlığı bulunmamak.
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
Açık Pozisyon Sayısı: 1 kişi
Çalışma Süresi: Daimî
Deneyim Süresi: En az 2 yıl
Çalışma Saatleri: 08:00 - 17:00
Çalışma Günleri: Haftada 6 gün (45 saat)
Başvuru Şartları:
Bay/Bayan adaylar başvurabilir.
18 yaşından büyük, 45 yaşından küçük olmak.
Bedensel engeli bulunmamak.
Toz ve kokuya karşı kronik veya alerjik rahatsızlığı bulunmamak.
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
Emekliliğe hak kazanmamış olmak.
E sınıfı ehliyete sahip olmak.
Geçerli SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.
Başvuru Tarihleri: 12 Mart 2025 - 15 Mart 2025
Başvuru Adresi: Başvurular sadece www.odunpazari.com.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Fiziksel başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1 adet fotoğraf
1 adet özgeçmiş (CV)
Telefon: 0222 220 47 47
E-posta: cemorhan@odunpazari.com.tr
Mülakat Tarihi: 17 Mart 2025
Mülakat Yeri: Başvurular değerlendirildikten sonra uygun görülen adaylara dönüş yapılarak mülakat için çağrılacaktır.
Çalışma Adresi: Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müdürlükler
Çalışma Süresi: Haftada 6 gün (45 saat)
Çalışma Saatleri: 08:00 - 17:00
Başvuru yapmak isteyen adayların belirlenen tarihler içinde www.odunpazari.com.tr adresine giriş yaparak başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Fiziksel başvurular kabul edilmeyecektir.