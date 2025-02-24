2025 Yurt Dışı Öğretmenlik Sınav Sonucu | Mesleki Yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim elemanları için uygulanacak sınav sürecinin detaylarını açıkladı. Adaylar iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sınavı'na katıldı ve başarılı olmaları halinde Temsil Yeteneği Sınavı'na girmeye hak kazanacak.

(Takvim Foto Arşiv) Mesleki Yeterlilik Sınavı İki Aşamalı Olacak Mesleki Yeterlilik Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav 9 Şubat 2025 tarihinde 81 ildeki e-sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.