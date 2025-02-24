2025 Yurt Dışı Öğretmenlik Sınav Sonucu | Mesleki Yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim elemanları için uygulanacak sınav sürecinin detaylarını açıkladı. Adaylar iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sınavı'na katıldı ve başarılı olmaları halinde Temsil Yeteneği Sınavı'na girmeye hak kazanacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Mesleki Yeterlilik Sınavı İki Aşamalı Olacak
Mesleki Yeterlilik Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav 9 Şubat 2025 tarihinde 81 ildeki e-sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.
(Takvim Foto Arşiv)
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını 10 Mart 2025 tarihinde öğrenebilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, ikinci aşama olan sözlü sınava katılacak.
Sözlü Sınavlar Nisan Ayında Ankara'da Yapılacak
Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı'ndan başarılı olan adaylar, 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda adayların mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra iletişim ve temsil yetenekleri de değerlendirilecek.