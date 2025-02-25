MSÜ 2025 taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları | MSÜ sınavını kazanmak için kaç puan gerekli?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce aday Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim alabilmek için ter döktü. Şimdi ise gözler MSÜ 2025 taban puanları, kontenjanları ve sıralama bilgilerine çevrildi.
(Takvim Foto Arşiv)
MSÜ 2025 Kontenjanları Ne Zaman Açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak öğrenci sayısı, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu'na alınacak öğrenci kontenjanlarının, geçtiğimiz yıllara benzer şekilde belirlenmesi bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 MSÜ Taban Puanları Açıklandı mı?
MSÜ 2025 taban puanları henüz duyurulmadı. Ancak geçen yılın taban puanları, adaylara fikir verebilir:
Harp Okulları Taban Puanları (2024)
Erkek Adaylar:
Hava Harp Okulu (HHO): Sayısal – 360,51074
Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları: Sayısal – 303,88396 | Eşit Ağırlık – 303,19929 | Sözel – 342,96547
Kadın Adaylar:
HHO: Sayısal – 389,34501
Kara, Deniz ve SG Harp Okulları: Sayısal – 381,46140 | Eşit Ağırlık – 379,48876