MSÜ 2025 taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları | MSÜ sınavını kazanmak için kaç puan gerekli?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce aday Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim alabilmek için ter döktü. Şimdi ise gözler MSÜ 2025 taban puanları, kontenjanları ve sıralama bilgilerine çevrildi.