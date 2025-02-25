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MSÜ 2025 taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları | MSÜ sınavını kazanmak için kaç puan gerekli?

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının 18 Mart 2025 tarihinde açıklanması planlanırken adaylar taban puanları ve sıralamaları hakkında aramalara başladı.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:45 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:45
MSÜ 2025 taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları | MSÜ sınavını kazanmak için kaç puan gerekli?

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    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce aday Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim alabilmek için ter döktü. Şimdi ise gözler MSÜ 2025 taban puanları, kontenjanları ve sıralama bilgilerine çevrildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MSÜ 2025 Kontenjanları Ne Zaman Açıklanacak?

    Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak öğrenci sayısı, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu'na alınacak öğrenci kontenjanlarının, geçtiğimiz yıllara benzer şekilde belirlenmesi bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 MSÜ Taban Puanları Açıklandı mı?

    MSÜ 2025 taban puanları henüz duyurulmadı. Ancak geçen yılın taban puanları, adaylara fikir verebilir:

    Harp Okulları Taban Puanları (2024)

    Erkek Adaylar:

    Hava Harp Okulu (HHO): Sayısal – 360,51074

    Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları: Sayısal – 303,88396 | Eşit Ağırlık – 303,19929 | Sözel – 342,96547

    Kadın Adaylar:

    HHO: Sayısal – 389,34501

    Kara, Deniz ve SG Harp Okulları: Sayısal – 381,46140 | Eşit Ağırlık – 379,48876

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Astsubay Meslek Yüksekokulu Taban Puanları (2024)

    Kara, Hava, Deniz, SG MYO: 264,49782

    Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar): 117,77636

    Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olanlar): 145,20848

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MSÜ Tercih ve Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

    ÖSYM tarafından yapılacak MSÜ 2025 sınavının ardından tercih süreci başlayacak. Adaylar belirlenen kontenjan ve taban puanlara göre tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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