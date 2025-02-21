2025 askeri personel alımı sonuçları; Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?

(Takvim Foto Arşiv)
Askeri okullar veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda daha önce görev yapmamış veya bu kurumlardan ayrılmamış olmak.
Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.
Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" raporu almış olmak.
En az 164 cm boyunda olmak ve boy-kilo oranı tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak.
Başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgi için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Başvuru sürecini tamamlayan adayların, sonuçların açıklanacağı tarih ve sonraki aşamalarla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.