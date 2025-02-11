KPSS’siz bekçi olma şansı! İstanbul ve Ankara İŞKUR üzerinden alımlar başladı

İş arayanlar için sevindirici haber geldi! KPSS şartı olmadan bekçi alımları başladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde yapılacak alımlarla, sınav stresine girmeden iş sahibi olabilirsiniz. İŞKUR tarafından duyurulan ilanlar büyük ilgi görürken, bekçi olmak isteyen adayların belirli başvuru koşullarını sağlaması gerekiyor.

Fotoğraflar: İŞKUR

KPSS ŞARTI OLMADAN BEKÇİ ALIMI YAPILACAK!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden duyurulan bekçi alımı ilanları, KPSS'ye girmeyen veya sınavda başarısız olan adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Özellikle büyük şehirlerde güvenlik ihtiyacının artması nedeniyle birçok özel firma ve kurum bekçi alımlarını hızlandırdı.

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlara göre, KPSS puanı gerekmeksizin İstanbul ve Ankara'da bekçi pozisyonları için başvurular alınmaya başladı. Fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olan adaylar, belirlenen başvuru koşullarını yerine getirdiklerinde bekçi olarak görev yapabilecek.