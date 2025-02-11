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KPSS'siz bekçi olma şansı! İstanbul ve Ankara İŞKUR üzerinden alımlar başladı

KPSS’ye girmeyen veya yeterli puanı alamayanlar için büyük bir fırsat doğdu! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilanlara göre, KPSS şartı olmadan bekçi alımı yapılacak. Özellikle İstanbul ve Ankara’da çok sayıda bekçi alımı gerçekleşecek.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 20:11 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 20:11
KPSS’siz bekçi olma şansı! İstanbul ve Ankara İŞKUR üzerinden alımlar başladı

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    İş arayanlar için sevindirici haber geldi! KPSS şartı olmadan bekçi alımları başladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde yapılacak alımlarla, sınav stresine girmeden iş sahibi olabilirsiniz. İŞKUR tarafından duyurulan ilanlar büyük ilgi görürken, bekçi olmak isteyen adayların belirli başvuru koşullarını sağlaması gerekiyor.

    Fotoğraflar: İŞKURFotoğraflar: İŞKUR

    KPSS ŞARTI OLMADAN BEKÇİ ALIMI YAPILACAK!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden duyurulan bekçi alımı ilanları, KPSS'ye girmeyen veya sınavda başarısız olan adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Özellikle büyük şehirlerde güvenlik ihtiyacının artması nedeniyle birçok özel firma ve kurum bekçi alımlarını hızlandırdı.

    İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlara göre, KPSS puanı gerekmeksizin İstanbul ve Ankara'da bekçi pozisyonları için başvurular alınmaya başladı. Fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olan adaylar, belirlenen başvuru koşullarını yerine getirdiklerinde bekçi olarak görev yapabilecek.

    Açılan bekçi ilanlarından bazılarıAçılan bekçi ilanlarından bazıları

    BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    KPSS şartsız bekçi alımı ilanlarında adaylardan bazı temel kriterler talep ediliyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre bekçi alımlarında genel başvuru şartları şunlardır:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    En az ilkokul mezunu olmak (Bazı ilanlarda lise mezunu şartı aranabiliyor)
    18 yaşını doldurmuş olmak
    Adli sicil kaydının temiz olması
    Fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmak
    Vardiyalı sistemde çalışmaya uygun olmak
    İletişim becerileri güçlü ve sorumluluk sahibi olmak

    Her ilan için başvuru şartları değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları inceleyerek kendilerine uygun kriterleri taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri önerilmektedir.

    İSTANBUL VE ANKARA'DA BEKÇİ ALIMLARI ARTIYOR

    İstanbul ve Ankara, bekçi ihtiyacının en fazla olduğu iller arasında yer alıyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara göre her iki şehirde de yüzlerce bekçi alımı yapılacak.

    📌 İstanbul: 19 farklı ilan kapsamında toplamda 34 bekçi alımı yapılacak.
    📌 Ankara: 6 farklı ilan kapsamında toplamda 7 bekçi alımı duyuruldu.

    Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak veya doğrudan İŞKUR şubelerinden yapılabiliyor.

    Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

    BEKÇİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

    📍 1. İŞKUR'a Kayıt Olun: İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek bir kullanıcı hesabı oluşturun ve özgeçmiş bilgilerinizi eksiksiz doldurun.

    📍 2. Açık İlanları İnceleyin: "Açık İş İlanları" sekmesine girerek "Bekçi" kelimesini aratın ve ilanları görüntüleyin.

    📍 3. Uygun İlanlara Başvurun: Başvuru kriterlerini sağladığınız ilanları dikkatlice inceleyerek online başvurunuzu yapın.

    📍 4. Mülakat Sürecine Hazırlanın: Başvurunuzun onaylanmasının ardından mülakat ve fiziksel yeterlilik testlerine çağrılabilirsiniz.

    KPSS ŞARTI OLMADAN BEKÇİ OLMAK İÇİN SON FIRSATI KAÇIRMAYIN!

    Bekçi alımları, sınav stresi yaşamadan ve KPSS puan şartı olmadan güvenilir bir işe girmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da yayımlanan ilanlara ilgi büyük olurken, başvuru sürecini kaçırmamak için İŞKUR'un resmi web sitesinden ilanları takip etmeniz önerilir.

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