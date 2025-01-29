MSB PERSONEL TEMİN 2025: Sözleşmeli er alımı ve uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2025 yılı için uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurularını sürdürüyor. 9 Ocak'ta başlayan başvuru süreci, bu ayın sonunda tamamlanacak. Peki, başvurular sona erdi mi ve ne zaman bitiyor? İşte başvuru takvimine ilişkin detaylar.