MSB PERSONEL TEMİN 2025: Sözleşmeli er alımı ve uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2025 yılı için uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurularını sürdürüyor. 9 Ocak'ta başlayan başvuru süreci, bu ayın sonunda tamamlanacak. Peki, başvurular sona erdi mi ve ne zaman bitiyor? İşte başvuru takvimine ilişkin detaylar.
(Takvim Foto Arşiv)
Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Alımı Sona Erdi mi?
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapılacağını duyurdu.
9 Ocak 2025'te başlayan başvuru süreci 29 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Adaylar başvurularını MSB Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak tamamlayabilecek.
Başvuru adımlarına dikkat!
↪ Adayların e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru formunu tamamlamaları gerekiyor.
↪ Sınav ücreti olarak berlilenen 250 TL, T.C. Vakıflar Bankası'nın internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenerek başvuru yapılacak.