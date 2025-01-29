EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 engelli memur atama takvimi

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında yapılan tercih süreci sona erdi. Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlayan bu süreç ÖSYM tarafından yürütülen sınav ve kura yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Şimdi ise adaylar 2025 EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

(Takvim Foto Arşiv) EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Ancak önceki yılların takvimine bakıldığında, sonuçların genellikle tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklandığı görülüyor. 2024 yılında EKPSS tercih sonuçları 19 Şubat'ta ilan edilmişti. Benzer bir takvim uygulanması halinde, 2025 EKPSS yerleştirme sonuçlarının Şubat ayının ortalarında duyurulması bekleniyor. ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda en güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.