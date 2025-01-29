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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 engelli memur atama takvimi

2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih süreci tamamlandı. Kamu kurumlarında engelli memur olarak atanmak isteyen adaylar tercih işlemlerini 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 06:23 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 07:02
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 engelli memur atama takvimi

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    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında yapılan tercih süreci sona erdi. Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlayan bu süreç ÖSYM tarafından yürütülen sınav ve kura yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Şimdi ise adaylar 2025 EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Ancak önceki yılların takvimine bakıldığında, sonuçların genellikle tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklandığı görülüyor.

    2024 yılında EKPSS tercih sonuçları 19 Şubat'ta ilan edilmişti. Benzer bir takvim uygulanması halinde, 2025 EKPSS yerleştirme sonuçlarının Şubat ayının ortalarında duyurulması bekleniyor.

    ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda en güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EKPSS Tercih Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yerleştirme Sonrasında Süreç Nasıl İşleyecek?

    EKPSS puanına ve kura usulüne göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen adaylar, ilgili kurumların insan kaynakları birimleri tarafından bilgilendirilecek. Ataması yapılan adaylar, gerekli belgeleri tamamlayarak göreve başlama sürecine dahil olacaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 EKPSS tercih sonuçlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek için resmi duyuruları ve haberimizi düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.

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