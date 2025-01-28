Polislik sınavı ne zaman 2025? POMEM başvuruları başladı mı?

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32. dönem POMEM sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken adaylar sınav sürecine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruyu dört gözle bekliyor. Peki, polislik sınavı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı? İşte takvime ilişkin merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv) POMEM kaç kişi alıyor? POMEM sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar sınav sürecine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruyu merak ediyor. Yeni dönemde lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.