CTE gardiyan alımı yapacak mı? Cezaevi personel alımı ilanları 2025

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımları kapsamında Koruma Memuru pozisyonu da her yıl yoğun ilgiyle takip ediliyor.

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CTE 2025 YILINDA GARDİYAN ALIMI OLACAK MI?

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı gardiyan alımları için detayların açıklanmasını bekleyen adaylara umut oluyor. Şu an için resmi bir alım ilanı yayımlanmış değil. Ancak önümüzdeki süreçte İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alımı olup olmayacağı merak konusu.

ALIM YAPILACAK MI?

Adalet Bakanlığı tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen alımlar, her yıl yoğun ilgiyle takip ediliyor. Henüz 2025 yılı için İnfaz ve Koruma Memuru alımıyla ilgili kesin bir açıklama yapılmamış olsa da, geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenli alımlar göz önünde bulundurulduğunda bu yıl da alımların yapılması bekleniyor.