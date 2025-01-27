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CTE gardiyan alımı yapacak mı? Cezaevi personel alımı ilanları 2025

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alımları her yıl binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. 2025 yılı için de gardiyan alımlarının yapılıp yapılmayacağı büyük bir soru işareti.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 21:28 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 21:28
CTE gardiyan alımı yapacak mı? Cezaevi personel alımı ilanları 2025

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    Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımları kapsamında Koruma Memuru pozisyonu da her yıl yoğun ilgiyle takip ediliyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    CTE 2025 YILINDA GARDİYAN ALIMI OLACAK MI?

    Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı gardiyan alımları için detayların açıklanmasını bekleyen adaylara umut oluyor. Şu an için resmi bir alım ilanı yayımlanmış değil. Ancak önümüzdeki süreçte İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alımı olup olmayacağı merak konusu.

    ALIM YAPILACAK MI?

    Adalet Bakanlığı tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen alımlar, her yıl yoğun ilgiyle takip ediliyor. Henüz 2025 yılı için İnfaz ve Koruma Memuru alımıyla ilgili kesin bir açıklama yapılmamış olsa da, geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenli alımlar göz önünde bulundurulduğunda bu yıl da alımların yapılması bekleniyor.

    ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR BEKLENİYOR?
    İKM alımları için geçmiş yıllarda genellikle şu şartlar aranıyordu:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Kamu haklarından mahrum olmamak

    KPSS'den en az 70 puan almış olmak (Lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93, lisans mezunları için P3 puan türü)

    Boy ve kilo orantısına uygun olmak (Erkeklerde en az 170 cm, kadınlarda en az 160 cm olmak ve boy ile kilo arasındaki farkın belirli bir aralıkta olması)

    Sağlık kurulu raporu almak

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2025 yılı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak adayların Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, başvuruların yılın ilk yarısında başladığı görülüyor.

    KORUMA MEMURU ALIMI YAPILACAK MI?

    Koruma memuru alımları konusunda şu an için resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Adalet Bakanlığı'nın genel personel alım politikası doğrultusunda farklı pozisyonlar için de alımlar yapılabileceği düşünülüyor.

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