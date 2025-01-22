Jandarma personel alımı 2025: Muvazzaf/Sözleşmeli Subay başvuru sonuçları açıklandı mı? Fiziki yeterlilik sınav tarihi

2025 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini süreci, başvuruların 15 Ocak 2025 tarihinde sona ermesiyle devam ediyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar şimdilerde başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sınav tarihlerini merakla bekliyor. Peki, Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Fiziki ve mülakat sınavları ne zaman yapılacak?

Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, başvuru sonuçları ve sınav tarihleriyle ilgili önemli duyuruların yapılacağı tarih hakkında bilgi bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Değerlendirme ve Sınavlara Katılacak Adaylar

Başvurusu uygun değerlendirilen erkek ve kadın adaylar, branş bazında başvuru sıralamaya esas puanlarına göre sıralanacak. Bu sıralamada, adayların KPSS notunun %70'i ve ALES notunun %30'u dikkate alınacak. Başvuru sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacak ve her branş için kontenjan miktarının 10 katı kadar aday sınavlara çağrılacak.

Özellikle tabip ve diş tabibi branşlarına müracaat eden tüm adaylar da sınavlara dahil edilecek. Sınav tarihlerine ve merkezi yerleşim bilgilerine PTS üzerinden "Sonuç Bilgileri" kısmında yer verilecektir.