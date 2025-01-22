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Jandarma personel alımı 2025: Muvazzaf/Sözleşmeli Subay başvuru sonuçları açıklandı mı? Fiziki yeterlilik sınav tarihi

2025 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini başvuruları 30 Aralık 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Subaylık hayali kuran binlerce aday başvurularının sonuçlanmasını bekliyor. Peki 2025 Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kritik tarihler.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:40 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:40
Jandarma personel alımı 2025: Muvazzaf/Sözleşmeli Subay başvuru sonuçları açıklandı mı? Fiziki yeterlilik sınav tarihi

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    2025 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini süreci, başvuruların 15 Ocak 2025 tarihinde sona ermesiyle devam ediyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar şimdilerde başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sınav tarihlerini merakla bekliyor. Peki, Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Fiziki ve mülakat sınavları ne zaman yapılacak?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, başvuru sonuçları ve sınav tarihleriyle ilgili önemli duyuruların yapılacağı tarih hakkında bilgi bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Başvuru Değerlendirme ve Sınavlara Katılacak Adaylar

    Başvurusu uygun değerlendirilen erkek ve kadın adaylar, branş bazında başvuru sıralamaya esas puanlarına göre sıralanacak. Bu sıralamada, adayların KPSS notunun %70'i ve ALES notunun %30'u dikkate alınacak. Başvuru sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacak ve her branş için kontenjan miktarının 10 katı kadar aday sınavlara çağrılacak.

    Özellikle tabip ve diş tabibi branşlarına müracaat eden tüm adaylar da sınavlara dahil edilecek. Sınav tarihlerine ve merkezi yerleşim bilgilerine PTS üzerinden "Sonuç Bilgileri" kısmında yer verilecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav Ücreti ve Duyuru

    Başvurusu onaylanan adaylar, sınav ücreti olarak 500 TL ödeyecek. Bu ücretin nereye ve nasıl yatırılacağı başvuru sonuçlarıyla birlikte adaylara duyurulacak. Sınav ücreti ödeme duyurusunun yapılmasının ardından, adaylar işlemlerini tamamlamak için belirli süre içinde ödeme yapacaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Fiziki Kontrol, Sınav ve Mülakat Aşamaları

    Başvurular kabul edildikten sonra, adaylar belge incelemesine tabi tutulacak. Eksik veya hatalı belgeleri olan adaylar sınavlara katılamayacak. Fiziki kontrolün ardından, fiziki yeterlilik sınavı gerçekleştirilecek. Bu aşamayı başarıyla geçen adaylar, mülakat sınavına katılacak.

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