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Tesmer sınav takvimi 2025: TURMOB başvuru tarihi ne zaman? Teos giriş ekranı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2025 yılı Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) sınav takvimini duyurdu. Peki, Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman? İşte güncel tarihler ve TEOS giriş ekranı...

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:51 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:55
Tesmer sınav takvimi 2025: TURMOB başvuru tarihi ne zaman? Teos giriş ekranı

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    Yeminli mali müşavirlik sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2025 yılı Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) sınav takvimini duyurdu. Peki, Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman? İşte güncel tarihler ve TEOS giriş ekranı...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ADAYLAR BAŞVURU SÜRECİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

    Sınava ilk kez başvuru yapan adaylar başvurularının sonraki sınav dönemine ertelenmesini istiyorlarsa bu taleplerini dosya başvuru dönemi içinde yazılı olarak iletmelidir.

    TÜRMOB sınav takvimi güncel gelişmelere göre yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. Adayların sınav takvimini düzenli olarak kontrol etmeleri ve TÜRMOB tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önemlidir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Staja Giriş Sınavı başvuruları https://ssi.tesmer.org.tr adresinden yapılır. Başvuru belgeleri, "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenir. Tekrar sınava katılacak adaylar da aynı platformdan işlem yapabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (YMM) SINAVLARI

    Sınav DönemiSınav TarihleriDosya Başvuru TarihleriTekrar Başvuru TarihleriDİKKAT!
    1. Dönem3-12 Mayıs 202528 Ocak-28 Şubat 202513-27 Mart 202528.02.2025 tarihi itibarıyla hizmet süresi tamamlanmış olanlar başvuru yapabilir.
    2. Dönem6-15 Eylül 20253 Haziran-4 Temmuz 202511-25 Ağustos 202504.07.2025 tarihi itibarıyla hizmet süresi tamamlanmış olanlar başvuru yapabilir.
    3. Dönem13-22 Aralık 20251-30 Eylül 20251-5 Aralık 202530.09.2025 tarihi itibarıyla hizmet süresi tamamlanmış olanlar başvuru yapabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK (SMMM) SINAVLARI

    Sınav Dönemi| Sınav Tarihleri | Dosya Başvuru Tarihleri| Tekrar Başvuru Tarihleri| Açıklama
    1. Dönem12-13 Nisan 20258-31 Ocak 202525 Şubat-11 Mart 202531.01.2025 tarihi itibarıyla staj süresi tamamlanmış olanlar başvuru yapabilir.
    2. Dönem2-3 Ağustos 20257-30 Nisan 20254-17 Temmuz 202530.04.2025 tarihi itibarıyla staj süresi tamamlanmış olanlar başvuru yapabilir.
    3. Dönem15-16 Kasım 20254 Ağustos-1 Eylül 202516-30 Ekim 202501.09.2025 tarihi itibarıyla staj süresi tamamlanmış olanlar başvuru yapabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    STAJA GİRİŞ SINAVLARI

    Sınav DönemiSınav TarihleriDosya Başvuru TarihleriTekrar Başvuru Tarihleri
    1. Dönem5 Nisan 202520 Ocak-6 Şubat 202520 Ocak-6 Şubat 2025
    2. Dönem26 Temmuz 202526 Mayıs-12 Haziran 202526 Mayıs-12 Haziran 2025
    3. Dönem22 Kasım 202522 Eylül-6 Ekim 202522 Eylül-6 Ekim 2025

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TEOS GİRİŞ EKRANI

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