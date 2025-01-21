Tesmer sınav takvimi 2025: TURMOB başvuru tarihi ne zaman? Teos giriş ekranı

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ( TÜRMOB ), 2025 yılı Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) sınav takvimini duyurdu. Peki, Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman? İşte güncel tarihler ve TEOS giriş ekranı...

(Takvim Foto Arşiv)

ADAYLAR BAŞVURU SÜRECİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sınava ilk kez başvuru yapan adaylar başvurularının sonraki sınav dönemine ertelenmesini istiyorlarsa bu taleplerini dosya başvuru dönemi içinde yazılı olarak iletmelidir.

TÜRMOB sınav takvimi güncel gelişmelere göre yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. Adayların sınav takvimini düzenli olarak kontrol etmeleri ve TÜRMOB tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önemlidir.